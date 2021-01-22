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日職／巨人先發打線有譜 陽岱鋼在板凳與7外野手競爭

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
巨人監督對打現已有規劃，台灣好手陽岱鋼要與另外7名外野手互相卡位。 聯合報系資料照
巨人監督對打現已有規劃，台灣好手陽岱鋼要與另外7名外野手互相卡位。 聯合報系資料照

春訓還沒開始，日本職棒讀賣巨人隊已有打線初步構想，監督原辰德昨天列出1到8棒先發人選，外野手預計由梶谷隆幸、丸佳浩、譚姆斯（Eric Thames）擔綱，台灣好手陽岱鋼還要與另外7名外野手互相卡位。

巨人隊去年底以4年8億日圓簽下橫濱隊不動一棒梶谷隆幸，去年球季梶谷隆幸打擊率為3成23，88分得分是中央聯盟第一，另有19轟、53打點。

今年球季，原辰德預計讓梶谷繼續擔任第一棒，鎮守右外野，第二棒開始依序是游擊手坂本勇人、中外野手丸佳浩和三壘手岡本和真。

第5、6棒則引入外援，大聯盟生涯196轟的史莫克（Justin Smoak）擔任第5棒、一壘手，韓職三年敲出124轟、大聯盟累計96轟的譚姆斯則打第6棒，守左外野；7棒是二壘手吉川尚輝，8棒則是拿下去年央聯最佳9人捕手獎的大城卓三。

其他野手要開始競爭，外野手最激烈，共有陽岱鋼、龜井善行、松原聖彌、若林晃弘、重信慎之介、石川慎吾、立岡宗一郎和洋砲惠勒（Zelous Wheeler）等8人，要爭取出賽機會。

另外二壘手也有若林晃弘、增田大輝在競爭，捕手則有炭谷銀仁朗、小林誠司和岸田行倫等人，要競爭先發。

讀賣巨人 大聯盟 陽岱鋼

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