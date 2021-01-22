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中職／冠軍獅有會畫貼圖的打教 劉育辰解鎖人生成就

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊打擊教練劉育辰。記者陳宛晶／攝影
統一獅隊打擊教練劉育辰。記者陳宛晶／攝影

統一獅隊打擊教練劉育辰去年協助球隊奪冠，還在球季外展開斜槓人生，去年底悄悄出了兩款LINE貼圖，被虧是「史上第一個出貼圖的打教」，他笑說：「算是人生成就解鎖的感覺吧！」

劉育辰透露，這3、4年來，在比較空閒時會隨手畫畫，「就是興趣吧！偶爾畫一下，也是讓自己放鬆一下。」他筆下畫的多是自己，「因為把自己畫醜比較沒關係啊！」也曾有球員找他畫過自己，他第一個想到的是陳傑憲，「因為他最皮啊！」

劉育辰起初在粉絲團分享作品，在朋友、球迷的鼓譟下，開始有了出貼圖的念頭，「之前畫時有球迷在問，也剛好有人可以幫忙圖檔去背、貼圖上架，這些比較技術性的東西，所以我只是單純畫畫，其他的都是靠朋友幫忙。」

他笑說，這兩款貼圖，比較像是解鎖人生成就，畫些自己喜歡的東西，「前兩系列是你們（球迷）要我畫，我畫了，記得要去買。」他坦言，「從商業角度來看，是別人不太會買的貼圖，如果之後再出第三彈，可能就會朝比較有實用性的方向思考，讓不認識我的人也會想買。」

至於獅隊自家選手有沒有人買他的貼圖，劉育辰自覺應該是沒有，「但我知道許峰賓有買。」兩人從球員時期就在獅隊建立好交情，劉育辰出貼圖，許峰賓也沒忘了捧場。

統一獅隊打擊教練劉育辰季外有斜槓人生，推出LINE貼圖。
統一獅隊打擊教練劉育辰季外有斜槓人生，推出LINE貼圖。

劉育辰 統一獅 陳傑憲

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