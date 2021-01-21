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富邦盃／莊昀融完投勝 東園分組第一晉級4強

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
東園莊昀融完投取勝。圖／中華棒球協會提供
東園莊昀融完投取勝。圖／中華棒球協會提供

「2021富邦盃台灣12強少棒大賽」預賽第2天，首戰由昨日擊敗台東豐田的地主東園對南投新街，東元靠先發投手莊昀融，6局、79球完投，僅失1分，高浚祐敲出3支安打，終場以5：1拿下二連勝，以分組第一挺進4強。

東園總教練賴敏男對於莊昀融、高浚祐的表現給予高度肯定，投手完成教練布達的任務，節省用球讓接下來的調度較為輕鬆，而高浚祐除了打線發揮，二壘守備也很穩定，幾次關鍵球都成功化解，表現優異。

東園闖進4強後，賴敏男說，希望能在周日冠軍戰亮相。

另兩場「桃園內戰」，中平4：0擊敗仁善，中平總教練李國強表示，「這批球員的球風很穩，今天發揮超乎水準，之前盃賽都拿第3名，再到傳福盃第2名，證明他們逐漸在成長了」。

龜山對大勇之戰，龜山以7：3獲勝，總教練李政達表示，自從徐生明盃後，近2個月沒比賽，加上北部天氣不佳，時常在地下室練習，來到富邦盃的第一場比賽打起來稍微綁手綁腳，直到後面才逐漸回穩。

最後一場比賽由雲林文昌對上台中上楓，文昌12：5奪勝，總教練張裕耀替小選手打了100分的高評價。

軟式組新北民安以7：2擊敗台北建安，2連勝率先進入冠軍戰，新北中港以12：2、提前5局擊敗台東長濱。

今年富邦盃除了賽事以外，冠名贊助商富邦金控結合融職能，為少棒球員設計專屬「理財教室」課程，利用3天預賽後的空檔，安排兩小時的理財基礎課程。

課程包含如何辨別想要跟需要、記帳、信用、存款複利等觀念，希望所有的小選手參與本次賽事除了切磋球技之外，也能建立正確的理財知識跟健康的金錢價值觀。

小選手參與專屬理財教室課程。圖／中華棒球協會提供
小選手參與專屬理財教室課程。圖／中華棒球協會提供

棒球 徐生明

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