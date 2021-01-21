富邦盃／莊昀融完投勝 東園分組第一晉級4強
「2021富邦盃台灣12強少棒大賽」預賽第2天，首戰由昨日擊敗台東豐田的地主東園對南投新街，東元靠先發投手莊昀融，6局、79球完投，僅失1分，高浚祐敲出3支安打，終場以5：1拿下二連勝，以分組第一挺進4強。
東園總教練賴敏男對於莊昀融、高浚祐的表現給予高度肯定，投手完成教練布達的任務，節省用球讓接下來的調度較為輕鬆，而高浚祐除了打線發揮，二壘守備也很穩定，幾次關鍵球都成功化解，表現優異。
東園闖進4強後，賴敏男說，希望能在周日冠軍戰亮相。
另兩場「桃園內戰」，中平4：0擊敗仁善，中平總教練李國強表示，「這批球員的球風很穩，今天發揮超乎水準，之前盃賽都拿第3名，再到傳福盃第2名，證明他們逐漸在成長了」。
龜山對大勇之戰，龜山以7：3獲勝，總教練李政達表示，自從徐生明盃後，近2個月沒比賽，加上北部天氣不佳，時常在地下室練習，來到富邦盃的第一場比賽打起來稍微綁手綁腳，直到後面才逐漸回穩。
最後一場比賽由雲林文昌對上台中上楓，文昌12：5奪勝，總教練張裕耀替小選手打了100分的高評價。
軟式組新北民安以7：2擊敗台北建安，2連勝率先進入冠軍戰，新北中港以12：2、提前5局擊敗台東長濱。
今年富邦盃除了賽事以外，冠名贊助商富邦金控結合融職能，為少棒球員設計專屬「理財教室」課程，利用3天預賽後的空檔，安排兩小時的理財基礎課程。
課程包含如何辨別想要跟需要、記帳、信用、存款複利等觀念，希望所有的小選手參與本次賽事除了切磋球技之外，也能建立正確的理財知識跟健康的金錢價值觀。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言