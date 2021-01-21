日職／西川遙輝加薪4000萬日元續約火腿 對入札失敗仍有憾

滿懷夢想要挑戰美國職棒大聯盟的西川遙輝，在入札失敗21天後，於今天與火腿完成續約談判，繼續與王柏融合作當隊友。西川遙輝將加薪4000萬日元，年薪為2.4億日元(約台幣6500萬元)，不過，對於未能完成挑戰大聯盟美夢，他仍心中有憾，「這是我一生中從未經歷過的挫折。」

他坦白說入札失敗對他的打擊，「我試圖一直去調整，但卻一直無法好好去接受這個事實。」然而對於在火腿隊，他說他會盡全力幫助球隊，「非常感激火腿隊，我會努力以贏得冠軍目標。」而報導指出，續約西川遙輝後，火腿隊完全所有球員簽約動作。