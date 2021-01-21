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國內賽事暫無封館計畫 UBA、HBL八強維持開放進場

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
HBL維持開放進場。 報系資料照
HBL維持開放進場。 報系資料照

國內新冠肺炎疫情近兩周來因為增加本土案例而拉響警報，不過體育署副署長洪志昌在今天指出，在昨天教育部召開會議後，目前國內賽事仍無封館的計畫，包括本月與下月將登場的HBLUBA八強賽，以及仍在舉行中的SBL與PLG都將開放球迷進場，不過必須依照中央疫情指揮中心的指引進行防疫工作辦理。

僅管PLG桃園領航猿隊在昨天宣布將針對疫情進行超前部署，連續兩周主場賽事都將改為閉門開打，不過體育署副署長洪志昌在今天指出，昨天教育部特別召開會議，強調本部與體育署在上半年所舉辦的活動，都必須依照指揮中心指引辦理防疫工作，不過目前仍未有封館計畫。

洪志昌指出，包括1月底開打的HBL八強賽以及下月登場的UBA八強賽，目前都將照常舉行，但必須遵照防疫措施，包括競賽場館採取單一出入口、全程配戴口罩、進場測量體溫與酒精消毒、採取實名制進場、場館不得用餐（球員可以飲食）等，「另外，有發燒或感冒症狀的也建議不要去觀賽，可以透過電視或是網路轉播來關心賽事。」

HBL甲級8強賽將於31日在新莊體育館與板橋體育館開打，UBA八強賽則將在農曆年後登場，至於SBL本周也將回到板橋體育館開打，目前都將開放觀眾進場，至於PLG本周將在新竹與桃園兩地開打，其中新竹街口攻城獅隊主場周六與富邦勇士隊之戰預售票已售出近9成。

PLG UBA HBL

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