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日職／陳偉殷所屬阪神虎組女棒隊 簽超正女球員球迷要暴動了

聯合新聞網 / 綜合報導
高塚南海(左)與隊友一同身穿阪神虎球衣合照。 取自高塚南海IG
高塚南海(左)與隊友一同身穿阪神虎球衣合照。 取自高塚南海IG

陳偉殷所屬阪神虎隊，新球季成立女子職棒隊伍「阪神虎Women」(阪神虎女)日前簽下外野手高塚南海，她也在個人IG貼出穿上新球衣的照片，甜美笑容配上立體五官，也引發網友熱烈討論。

在普遍不受女性歡迎的棒球當中，高塚南海破除此刻板印象，甚至在女子職棒隊伍中效力，而樣貌出眾的高塚南海粉絲人數高達4.3萬，日前也在IG分享多張身穿阪神球衣照，並配文寫下：「希望藉此機會讓大家認識女子棒球，若疫情趨緩，歡迎大家來球場看我們身穿球衣，展現拚勁的模樣。」

高塚南海過去效力於同為女子職棒的埼玉正義女神隊，過去在聯盟所舉辦的「美女9總選舉」中拿下第2名的成績，僅輸給也曾一度火紅、擁「史上最正女子職棒球員」稱號的加藤優，高塚南海效力埼玉正義女神6年，繳出打擊率2成49、151支安打、89分打點及6轟的成績單，更是在2018年奪下聯盟全壘打王，今年賽季高塚南海則是轉投到阪神虎Women。

加滕優IG：

陳偉殷 阪神虎

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