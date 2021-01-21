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日職／陳偉殷隨阪神隊一軍春訓 火腿隊春訓名單無洋將
阪神、火腿隊今天公布春訓一、二軍名單，阪神台灣左投陳偉殷留在一軍，而火腿洋將都還沒到日本，包括台灣球員王柏融，外籍兵團春訓所屬尚未分配。
陳偉殷去年效力羅德隊，14日已抵達日本，目前正在進行14天自主隔離，期滿後可以立即投入球隊自2月1日起展開的春訓。
火腿隊公布的一、二軍春訓名單，沒有外籍球員，因為疫情關係，抵日時間暫時無法確認，今天暫時未被分配，王柏融目前跟隨樂天桃猿隊自主訓練，預定1月底出發赴日。
巨人隊春訓名單日前已公布，陽岱鋼和菅野智之、坂本勇人等主力球員分在S班，進行自我調整。
日本因新冠肺炎疫情嚴峻，日前停止核發外籍人士入國申請進入，但台灣多數旅日球員都有「再留資格」，提早返回日本進行隔離、備戰。
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