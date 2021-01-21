中職／蔡其昌力拚第6隊 但不一定會在高雄

中職新會會長蔡其昌、秘書長楊清瓏合體後，月底將共赴高雄市，探詢高市到底能開出什麼條件、吸引企業進駐，蔡其昌說：「第6隊不一定在高雄。」

立法院會期1月底結束，蔡其昌將和楊清瓏前往高雄，先看看澄清湖硬體狀況，他也再度強調，高市必須提出具體的誘因，在屬地主義架構下成立球隊。

站在個人立場，蔡其昌希望高雄能有球隊，畢竟6都只有高市沒有球隊，但他也不強求，「假如高雄不願意投入，搞不好第6隊有可能不在高雄」。

要找第6隊不是想像中那麼容易，蔡其昌也知道，所以他想先把大方向的事情做好，譬如減稅修法部分，「這就涉及到第6隊能不能成功」。

蔡其昌表示，如果沒有好的誘因，要找一個企業組隊，一開始就準備虧一、兩億很難，「講第6、7、8隊的機會都很低」，先把環境做好，才是最重要的起步。