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中職／效仿前隊友羅力 味全龍洋投伍鐸也在房間練投

聯合新聞網 / 綜合報導
伍鐸在日前抵台並進行隔離，也在個人IG貼出限時動態，仿效羅力在房間內練投。 侯永全
伍鐸在日前抵台並進行隔離，也在個人IG貼出限時動態，仿效羅力在房間內練投。 侯永全

前富邦悍將洋投伍鐸(Bryan Woodall)去年遭註銷後，今年球季來到味全龍，與總教練葉君璋再續前緣，而伍鐸也在日前抵台並進行隔離，並在個人IG貼出限時動態，仿效前隊友羅力(Mike Loree)在房間進行練投。

再度回鍋中職的伍鐸，新球季將為味全龍效力，他也在IG限時動態上貼出房內練投影片，寫上：「開始隔離！」，並標記味全龍官方帳號，而在貼文中也可看見伍鐸兩個孩子身穿味全龍相關衣飾，以及味全5位洋將的畫像，似乎迫不急待展開自己在中職的第7個賽季。

現年34歲的伍鐸在2015年來台加盟中信兄弟，3年後轉戰富邦，在2018年繳出3.25防禦率、14勝，獲得聯盟勝投王，但此後身手逐漸衰退，近兩年防禦率皆高於5且僅拿4勝，富邦也選擇在去年註銷伍鐸，味全龍則是伍鐸中職所效力的第3支球隊。

伍鐸仿效前隊友羅力(Mike Loree)在房間進行練投。 截圖自伍鐸IG
伍鐸仿效前隊友羅力(Mike Loree)在房間進行練投。 截圖自伍鐸IG

中信

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