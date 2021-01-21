中職／楊清瓏給秘書長的期許 是執行長也是幕僚長

楊清瓏擔任中職聯盟秘書長，除了覺得榮幸之外，他強調，自己會擔任會長的「幕僚長」，也是把交辦事項做好的「執行長」。

楊清瓏國手資歷豐富、行政經驗也足夠，成為蔡其昌首選，他說：「我從小也想當職棒選手，雖然沒如願，但有機會幫職棒服務，也是我的一生志向。」

楊清瓏對棒球規則、技術都相當了解，去年中職發生本壘衝撞的「波西條款」爭議，他也在第一時間提出自己的看法，這些規章的解釋、修訂，都是未來可以發揮之處。

雖然尚未詳細研究中職規章、條例，但楊清瓏以去年的爭議為例，2014年出現的「波西條款」，原意是保護本壘接球者而已，沒有很複雜。

期許自己能扮演好「幕僚長」、「執行長」的角色，楊清瓏說：「會把它做到最好、最完整，這是重要的挑戰，也是很好的挑戰。」