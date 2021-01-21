快訊

直播／新台幣強升、出口商叫苦連天？央行外匯局長：炒匯糧商抓到了！

泰羽賽／生涯400勝到手！戴資穎延續完美紀錄闖8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／為什麼選擇楊清瓏 蔡其昌曾是小粉絲

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
中職會長蔡其昌小時候曾是楊清瓏的粉絲。 聯合報系資料照
中職會長蔡其昌小時候曾是楊清瓏的粉絲。 聯合報系資料照

中職會長蔡其昌為什麼選擇楊清瓏接任聯盟秘書長，除了他符合之前提出的條件外，「專長、人格特質都很重要」。

蔡其昌過去當球迷時，對1984年奧運印象最深，「尤其是楊清瓏擊出全壘打、送回林華韋」，從此就成為楊清瓏的小粉絲，「他是我的偶像」。

認識楊清瓏時，蔡其昌只是陽春立委，曾經去台東拜訪綺麗珊瑚隊，「在球場上遇到楊清瓏，想跟他聊天，他說自己現在還在上班，下班再好好聊聊」。

蔡其昌認為綺麗珊瑚隊很不容易，儘管之前在爆米花聯盟24連敗，「組隊概念不一樣，很照顧球員」，他也因此對帶領球員工作的楊清瓏，印象更深刻。

在確定接下會長職務後，蔡其昌心中曾想過找楊清瓏擔任秘書長，但沒詢問過，直到上周才正式聯繫，「他也很快地答應」。

蔡其昌對楊清瓏的背景非常清楚，係屬他的亞洲棒總技術委員長等頭銜，「相關規章、技術掌握最優秀」，是現階段最理想的人選。

中職會長蔡其昌（左）和秘書長楊清瓏合影。記者婁靖平／攝影
中職會長蔡其昌（左）和秘書長楊清瓏合影。記者婁靖平／攝影

綺麗珊瑚 爆米花聯盟 中職

延伸閱讀

中職／楊清瓏接任秘書長 向棒協提出職務辭呈

中職／蔡其昌正式任命楊清瓏 兩人上任後兩件事要先做

中職／再有重量級人物給祝福 WBSC會長恭賀蔡其昌上任

中職／新任秘書長21日揭曉 楊清瓏將成總教練第一人

相關新聞

中職／楊清瓏給秘書長的期許 是執行長也是幕僚長

楊清瓏擔任中職聯盟秘書長，除了覺得榮幸之外，他強調，自己會擔任會長的「幕僚長」，也是把交辦事項做好的「執行長」。

中職／為什麼選擇楊清瓏 蔡其昌曾是小粉絲

中職會長蔡其昌為什麼選擇楊清瓏接任聯盟秘書長，除了他符合之前提出的條件外，「專長、人格特質都很重要」。

中職／蔡其昌力拚第6隊 但不一定會在高雄

中職新會會長蔡其昌、秘書長楊清瓏合體後，月底將共赴高雄市，探詢高市到底能開出什麼條件、吸引企業進駐，蔡其昌說：「第6隊不...

中華棒球隊總教練 「諸葛紅中」洪一中難道是唯一選擇？

中華職棒近日舉行新舊會長交接儀式，現任立法院副院長蔡其昌上任中職會長，並在交接儀式上宣布富邦悍將隊洪一中續任中華隊總教練，近期最重要的任務將會是帶領中華隊完成6搶1奧運最終資格賽。這乃是江湖人稱「諸葛

中職／效仿前隊友羅力 味全龍洋投伍鐸也在房間練投

前富邦悍將洋投伍鐸(Bryan Woodall)去年遭註銷後，今年球季來到味全龍，與總教練葉君璋再續前緣，而伍鐸也在日前抵台並進行隔離，並在個人IG貼出限時動態，仿效前隊友羅力(Mike Loree)

日職／洋將只有宋家豪能來春訓 樂天監督生氣又無奈

日職12球團今(21)日召開線上會議，樂天金鷲總經理兼任監督的石井一久，提出了對於新簽洋將無法獲得簽證的議題，大嘆制度不公。 日本政府於上個月停止來自外國人士新申請入境，而各球隊新簽的洋將中，只有廣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。