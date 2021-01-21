中職／為什麼選擇楊清瓏 蔡其昌曾是小粉絲

中職會長蔡其昌為什麼選擇楊清瓏接任聯盟秘書長，除了他符合之前提出的條件外，「專長、人格特質都很重要」。

蔡其昌過去當球迷時，對1984年奧運印象最深，「尤其是楊清瓏擊出全壘打、送回林華韋」，從此就成為楊清瓏的小粉絲，「他是我的偶像」。

認識楊清瓏時，蔡其昌只是陽春立委，曾經去台東拜訪綺麗珊瑚隊，「在球場上遇到楊清瓏，想跟他聊天，他說自己現在還在上班，下班再好好聊聊」。

蔡其昌認為綺麗珊瑚隊很不容易，儘管之前在爆米花聯盟24連敗，「組隊概念不一樣，很照顧球員」，他也因此對帶領球員工作的楊清瓏，印象更深刻。

在確定接下會長職務後，蔡其昌心中曾想過找楊清瓏擔任秘書長，但沒詢問過，直到上周才正式聯繫，「他也很快地答應」。