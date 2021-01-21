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日職／洋將只有宋家豪能來春訓 樂天監督生氣又無奈

聯合新聞網 / 綜合報導
陣中洋將只有宋家豪趕得上春訓，讓樂天金鷲總經理兼任監督的石井一久，提出了對於新簽洋將無法獲得簽證的議題，大嘆制度不公。 聯合報系資料照片
陣中洋將只有宋家豪趕得上春訓，讓樂天金鷲總經理兼任監督的石井一久，提出了對於新簽洋將無法獲得簽證的議題，大嘆制度不公。 聯合報系資料照片

日職12球團今(21)日召開線上會議，樂天金鷲總經理兼任監督的石井一久，提出了對於新簽洋將無法獲得簽證的議題，大嘆制度不公。

日本政府於上個月停止來自外國人士新申請入境，而各球隊新簽的洋將中，只有廣島的克隆(Kevin Cron)早在11月簽下合約，在日本中止外國人士新申請入境時獲得簽證，而克隆也在1月3日來到日本。

本賽季樂天擁6位洋將，有4位在上賽季仍效力日職，不受日本簽證影響，包含兩位來自台灣的宋家豪、仍是育成選手的王彥程，兩位牛棚好手布希尼斯（Alan Busenitz）及狄克森（Brandon Dickson），而樂天休賽季重金簽下的康利（Adam Conley）、卡斯提歐（Rusney Castillo）能否及時趕上開季仍是未知數。

「我們收購了許多外國球員，但卻沒辦法來到日本，當時我們並不曉得留住原本洋將比較有利。」，石井一久無奈表示，「我希望聯盟可以制定相關辦法，以便各球隊可以順利進行開季。」

日本 簽證 尼斯 廣島

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