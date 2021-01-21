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中職／再有重量級人物給祝福 WBSC會長恭賀蔡其昌上任
中職日前迎來立法院副院長蔡其昌接任聯盟新會長，不僅收到美國大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）的道賀信，另一重量級人物、WBSC(世界棒壘總會)的會長法卡利（Riccardo Fraccari）也在推特發文給予祝福。
WBSC日前於推特發文，除了介紹蔡其昌將極力推動成立第六隊外，也將整頓中華代表隊，為6搶1奧運資格賽共組最強國家隊，而法卡利也轉推了WBSC貼文，寫下：「熱烈歡迎中職會長蔡其昌上任，我很期待未來能夠合作無間。」
A warm welcome to the new CPBL Commissioner Chi-Chang Tsai. I look forward to working together in the coming years. https://t.co/tjTcQ4k1x5— Riccardo Fraccari (@WBSCPresident) January 20, 2021
蔡其昌上任後有要務，除了外界期待的第6隊，也盼加速運動產業發展條例26條之2通過，蔡其昌表示，「目前企業支持棒球運動，減稅額度有限，期望透過修法，把減稅額度提高」。
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