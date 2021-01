中職／再有重量級人物給祝福 WBSC會長恭賀蔡其昌上任

中職日前迎來立法院副院長蔡其昌接任聯盟新會長,不僅收到美國大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)的道賀信,另一重量級人物、WBSC(世界棒壘總會)的會長法卡利(Riccardo Fraccari)也在推特發文給予祝福。

WBSC日前於推特發文,除了介紹蔡其昌將極力推動成立第六隊外,也將整頓中華代表隊,為6搶1奧運資格賽共組最強國家隊,而法卡利也轉推了WBSC貼文,寫下:「熱烈歡迎中職會長蔡其昌上任,我很期待未來能夠合作無間。」

WBSC(世界棒壘總會)的會長法卡利(Riccardo Fraccari)在推特發文,恭賀蔡其昌接任中職會長。 美聯社。

A warm welcome to the new CPBL Commissioner Chi-Chang Tsai. I look forward to working together in the coming years. https://t.co/tjTcQ4k1x5