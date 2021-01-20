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富邦盃／上楓首次參賽擊倒衛冕軍 福林陳慕天5局完投勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
2021富邦盃台灣12強少棒大賽，台北福林陳慕天完投勝桃園大勇。圖／中華棒協提供
2021富邦盃台灣12強少棒大賽，台北福林陳慕天完投勝桃園大勇。圖／中華棒協提供

2021富邦盃台灣12強少棒大賽今天在青年公園開打，首度參賽的上楓國小以5：1擊敗上屆冠軍卑南國小，另外地主東園國小以及仁善國小、福林國小都拿下首勝，福林先發投手陳慕天更演出5局完投。

卑南國小去年拿下富邦盃隊史首冠，不過陣容隨著奪冠成員畢業換血，上楓國小靠著先發投手陳冠任5局僅失1分好投，以5：1勝出，上楓總教練張穎紳對於能擊敗卑南有些意外，且認為表現還可以更好，「提醒不要高興太早，下一場對文昌也要盡全力。」

福林國小打線爆發，以13：2在5局提前擊敗大勇國小，福林先發投手陳慕天用80球投完5局，另有9次三振，總教練章子健表示，這是陳慕天第一次完投，投得很好、節奏也有掌握住，「他本來就是很穩定的投手，這場以後他心理方面應該會成長很多。」

地主東園國小對上豐田國小，東園雖在4局上取得9：4領先，不過豐田從4局下開始反攻，追到僅剩1分差，東園靠著2位主力投手林柏亨、莊昀融聯手壓制，才以9比8奪勝，東園總教練賴敏男透露，球隊部分主力因沒寫作業被禁賽，導致比賽打得有點辛苦。

仁善國小延續剛拿下傳福盃冠軍的氣勢，在富邦盃首戰對上東山國小，全場敲出17支安打，以13：1在5局提前拿下勝利，仁善教練黃義山表示，壘包距雖然和上一場盃賽不同，不過小朋友適應很快，尤其游擊手黃智煦的擊球感覺好，守備也是內野活棋。

軟式組部分，新北大豐國小4局以17：2擊敗首次參賽的新北中港國小，新北民安國小以10：0取勝新北新埔國小。

2021富邦盃台灣12強少棒大賽，台中上楓國小投手陳冠任5局好投。圖／中華棒協提供
2021富邦盃台灣12強少棒大賽，台中上楓國小投手陳冠任5局好投。圖／中華棒協提供

陳冠任

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