中職／接任秘書長 楊清瓏棒協角色可能調整

中華職棒將在明天公布新任秘書長人選，幾乎確定由楊清瓏接任，目前擔任的中華棒協理事一職，要續任沒有大問題，不過選訓、技術委員的職務有可能會調整。

棒球界人稱「楊老師」的楊清瓏，經歷橫跨職業、業餘棒球，長期擔任中華棒協理事以及選訓委員兼技術委員，也是亞洲棒總技術委員長，對於接下來籌組「六搶一」中華隊的重大任務有加分效果。

楊清瓏接手秘書長工作後，若要續任棒協理事應沒有太大問題，統一獅領隊蘇泰安也是現任棒協理事，味全龍隊打擊教練張泰山則是監事，楊清瓏是否續任端看個人意願。

不過棒協的選訓委員或技術委員，慣例由業餘教練擔任，已故總教練徐生明曾任棒協選訓委員，不過2008年回歸職棒界後，就辭去選訓委員職務。