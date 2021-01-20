中職／新任秘書長21日揭曉 楊清瓏將成總教練第一人

中華職棒第11屆會長蔡其昌明天將宣布新任秘書長人選，楊清瓏可望從「外傳」變成「正式」，也是史上第一位具有總教練資歷的秘書長，而且一次填起業餘、職棒總教練兩個欄位。

楊清瓏接下位置後，將是史上第8位秘書長（不含代理），前7人為洪騰勝、屠德言、李文彬、梁功斌、陳俊池、朱康震、馮勝賢，另外，現任副秘書長王惠民曾兩度代理秘書長，其中馮勝賢是第一位球員出身的秘書長。

楊清瓏是第一位擔任過總教練的秘書長，曾任文化大學、聲寶巨人隊總教練，1997年進軍職棒，擔任台灣大聯盟台中金剛隊總教練，兩聯盟合併後也曾於2003年任誠泰太陽隊打擊教練，2014年轉戰業餘，擔任綺麗珊瑚隊總經理及總教練。

楊清瓏除了教練背景，球員時期也多次入選中華隊，更是知名球評，同時長期擔任中華棒協理事以及選訓委員兼技術委員，也是亞洲棒總技術委員長。