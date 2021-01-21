中華棒球隊總教練 「諸葛紅中」洪一中難道是唯一選擇？

中華職棒近日舉行新舊會長交接儀式，現任立法院副院長蔡其昌上任中職會長，並在交接儀式上宣布富邦悍將隊洪一中續任中華隊總教練，近期最重要的任務將會是帶領中華隊完成6搶1奧運最終資格賽。這乃是江湖人稱「諸葛紅中」的洪一中總教練第三次成為中華男子國家成棒隊主帥。

根據媒體報導，洪總是在措手不及的情況下，被告知續任6搶1奧運最終資格賽中華隊總教練。為人謙厚的洪一中總教練僅以「謝謝」二字，坦然接下此重責大任。

細數洪一中總教練接掌國家隊的歷史，必須回溯至，同時也是國人印象最深刻的8搶3北京奧運資格賽。如果算進本次6搶1資格賽總教練，總計三次接掌國家隊帥印的洪總，每一次的參與都是與奧運息息相關，這也可能是洪一中的宿命。

這次國家隊組成再次攸關下屆奧運比賽參賽權，因此擁有過去兩次奧運資格賽經驗的洪一中，儼然是目前的最佳人選。 報系資料照

2008年的北京奧運棒球排名資格賽，洪一中總教練同樣也是在臨危受命且在戰力不完整的情況下，帶隊出征。雖然該次賽事，中華隊仍舊不敵宿敵南韓與加拿大，但是最終能夠以第三名之姿順利取得北京奧運資格。而且在洪總的帶領之下，中華隊於地主球迷面前，打出場場令人激賞且感動的比賽，因此洪一中總教練的聲望與人氣扶搖直上。不料之後的北京奧運，中華隊並未打出應有的成績，還輸給大陸國家隊，導致洪總於賽事結束後黯然退出國家隊。

至於，前一次的2019年世界12強棒球賽，同樣是東京奧運資格的保衛戰。再次率隊出征的洪總，這次雖然以史上最佳的第五名作收，並且達成首次擊潰宿敵以韓職菁英為主幹的南韓國家隊，可是卻仍與東京奧運資格失之交臂。賽後，洪總以不符合國人期待打進前四強與未拿到奧運門票為由再次卸下國家隊總教練一職。

由於這次國家隊組成再次攸關下屆奧運比賽參賽權，因此擁有過去兩次奧運資格賽經驗的洪一中，儼然是目前的最佳人選。可是，放眼未來，在洪一中之後，台灣棒壇內還有哪一位足夠資歷與份量接掌國家隊主帥一職的人選？

過去曾有球迷問當時在為的棒球主事者，在中華隊屢次兵敗重大國際賽後，未來是否有機會尋找外籍總教練來擔任中華隊主帥？當時所得到的答案是：「台灣棒球，人才濟濟」，所以不會有找外籍總教練的打算。但是，話說回來，洪一中總教練能夠在12年之內回鍋中華隊三次，就可以看出台灣球界明顯的出現總教練青黃不接的窘境，尤其是國家隊總教練！

並非質疑洪一中總教練的執教功力，況且身為台灣棒壇最會贏的總教練，洪一中總教練絕對是國家隊主帥的唯一選擇。不過，在洪一中之後，究竟還有誰可以勝任此重責大任，才是台灣棒球主事者們該思考的問題。

2017年經典賽由非中職棒體系的郭泰源擔任教頭，卻也引來中職的反彈，如今在中職主導國家隊組成下，教頭自然非四隊教頭莫屬。 報系資料照

最後回到現實面來看，按照目前新冠疫情肆虐再次延燒國際的情況，東京奧運能夠如期舉辦的機會看似是微乎其微，就算日本首相菅義偉多次強調舉辦奧運的決心，可是防疫終究還是超越一切。到時，如願能夠進軍奧運的中華隊是否仍是義無反顧的參賽，好維持所謂的「台日友好」還是，防疫第一，以球員生命安全為優先作為考量？不過，這一切的憂慮，還是等到中華隊順利通過6搶1的考驗再說吧！