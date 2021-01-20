中職／桃猿女團長Rina報到 陸筱晴轉任舞蹈總監
樂天桃猿隊應援團「女力崛起」，今年將新增女性團長，創下中職應援團先例，而且人選不只一位，今天公布其中一位為「運動女神」Rina，另外樂天女孩也有陣容變動，陸筱晴正式轉任舞蹈總監，再邀請前成員小帆擔任副總監。
猿隊表示，新球季要將實施八年的「猿風加油」帶入新的紀元，，顛覆職棒應援團男團長的方式，將新增女團長，現正密集訓練中，而且女團長不止一位。
猿隊今天公布的Rina曾是女神級健身教練，身高168公分，體重49公斤，結合運動與時尚，也是不折不扣的10號隊友，長期關注支持桃猿隊，加油口號全如數家珍，如今美夢成真，在2021年將成為猿風加油團阿誠、阿杰以及山G以外第四位團長。
Rina預計在3月23日主場開幕戰登場，她表示：「棒球的魅力在於大家的凝聚力，我愛場邊加油的喊聲，全猿主場有那種可以喊出總冠軍的魔力，跟著我一起爆發吧。」
猿隊今天也公布Rakuten Girls成員異動，從2017年開始接任舞蹈總監的陸筱晴，今年將正式退役，結束十年啦啦隊女孩的生涯，轉任為舞蹈總監，前成員小帆擔任副總監。
球團球團表示，Rakuten Girls舞蹈總監的管理工作責任大，相信筱晴和小帆都能夠達到球團的要求，勝任這個角色，而陸筱晴也將代表球團擔任2021 Rakuten Girls「猿來是妳」決選的評審。
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