中職／大手筆捐20箱球 「最帥學長」王維中有事拜託

味全龍隊狀元王維中持續回饋基層，今年捐出20箱比賽用球，捐贈對象合計10所學校，包括母校壽天國小、忠孝國中，每顆球上面都印著「最帥的學長王維中」字樣，他自己也說：「今年做的球很帥，雖然文字一樣不要臉。」

王維中捐贈每所學校各兩箱比賽用球，捐贈的學校包括南投中興國中、高雄忠孝國中、屏東里港國中、台東桃源國中、雲林饒平國小、高雄壽天國小、台東新生國小、台東卑南國小及苗栗育民工家、彰化藝術高中等10所，總計20箱。

捐出的每顆球上面，都用金色字體印著「最帥的學長王維中」、「2021薩以責任」兩行字，薩以責任是阿美族語「全力以赴」的意思，也是王維中美職時期繡在手套上的座右銘。