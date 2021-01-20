日職／開幕戰先發不是陳偉殷 阪神監督心中已有人選
阪神虎監督矢野燿大日前上日本體育頻道節目，被問到開幕戰先發投手人選時，透露將由陣中王牌西勇輝擔綱大任，也是連續兩年扛下開幕戰先發投手重任。
季後阪神補進多位先發投手，矢野燿大也不免俗被問到開幕戰的先發人選，「當然不是西純矢(阪神2019選秀第一指名)，但也希望他最後能夠成長為王牌。而西勇輝確實能夠展現我想看到的棒球，不管何時他都在背後默默付出，我想將開幕戰先發投手位置交給他。」
明年將是西勇輝來到阪神的第3個賽季，去年他出賽21場取得11勝5負、防禦率2.26的高水準演出，包括在歐力士效力期間，西勇輝近7年僅1季未獲雙位數勝投，表現相當穩定，根據日職賽程，阪神將在3月26日展開賽程，在客場挑戰東京養樂多燕子。
今年將是矢野燿大的合約年，他也希望帶領阪神拿下繼2005年後首座央聯冠軍，「我沒有任何壓力，自從我接下監督位置後，我一直將冠軍視為目標，前年我首次執教獲得聯盟第三位，去年則是第二，今年我也希望能拿下央聯首位。」
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