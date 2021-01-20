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日職／宋家豪返日 2月6日報到拚一軍
日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天搭機返回日本，準備與球隊會合，為新球季備戰，扣掉14天隔離時間，剛好趕上2月6日的預計報到日，宋家豪今年春訓將先跟二軍一同訓練。
宋家豪所屬的經紀公司表示，家豪在今天一早前往桃園機場，準備搭乘飛機前往日本，今年對家豪來說非常的重要，因此在去年球季結束之後，家豪就進行一連串的訓練與調整，希望新的年度能繳出更優異的成績，大家一起來為家豪加油。
樂天隊日前公布春訓一、二軍名單，宋家豪與育成左投王彥程都被列入二軍，雖然與一軍都在沖繩訓練，不過分屬不同球場，預計2月6日與球隊會合，要拚連三年「開幕一軍」。
宋家豪自2017年開始在日職一軍出賽，近兩年都進入一軍開幕名單，不過去年狀況較多，後援出賽38場，戰績1勝2敗10中繼，防禦率高達6.94。
今年是宋家豪複數年合約的最後一年，根據日本媒體推估，今年年薪為45萬美元，換算日圓來到4680萬，高於去年的4500萬日圓，考量到匯率，薪資應算持平。
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