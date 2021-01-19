富邦盃少棒／沈鈺傑擔任賽事大使 與兒子同場亮相

由中華民國棒球協會主辦、富邦金控冠名贊助的「2021富邦盃台灣12強少棒大賽」，將於1月20日開打，主辦單位今天在青年公園棒球場舉辦開賽季記者會，現場除了硬式組12支參賽球隊代表出席外，今年特別邀請悍將隊新任副領隊沈鈺傑擔任賽事宣傳大使，到場與所有參賽小選手分享自身少棒打球經驗，並鼓勵大家在棒球這條路上繼續精進。

富邦盃台灣12強少棒大賽去年因受新冠肺炎及場地整修影響，延至7月底於新北市重新球場進行。本屆賽事再次回到整修完畢的青年公園棒球場，同時也做了完善防疫準備，包括賽事期間選手每日體溫管理、入場實聯制，觀賽量測體溫，希望讓每一位參與的球員能盡情展現球技，觀眾安心觀賽。

中華民國棒球協會副理事長林華韋指出，本屆賽事集結台灣少棒12支強隊，參與硬式組賽事，同場競技捉隊廝殺，同時也舉辦交流性質的軟式組賽事，將富邦盃打造成台灣少棒界的經典賽事，為少棒選手提供更多表現的舞台，展現球技。

沈鈺傑分享以往國小打球的回憶，也勉勵參賽的選手，把握每一次機會，將平日練習的成果在比賽中做出來，甚至做到完美，才是成為優秀選手的不二法則；此外今年沈鈺傑的公子沈立宸也代表福林國小出賽，形成父子同場的經典場面。

今日記者會上本次參賽的12支硬式組參賽球隊都到場，包含去年富邦盃冠軍隊台東縣卑南國小，謝國城盃前六名、桃園龜山、台東豐田、台北福林、南投新街、台中上楓，國小棒球硬式組聯賽前三名桃園中平、桃園大勇、桃園仁善，主辦城市台北東園，加上兩支外卡球隊彰化東山、雲林文昌一共12支球隊，推派代表上場發表奪勝宣言，並由宣傳大使沈鈺傑將象徵賽事金盃帶到現場，宣告賽事正式展開。

軟式組交流賽則由台北建安、新北新埔、新北民安、新北大豐、新北中港、台東長濱等六隊，在新生公園棒球場進行對戰，其中新北中港是首次參與富邦盃賽事，台北建安將面臨其他五隊的挑戰，誓言再次衛冕。