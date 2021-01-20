中職／三年輕內野手蓄勢待發 新球季值得期待

2021年仍是充滿未知的一年，因應疫情仍持續肆虐，各隊在新球季都提前進行外援的佈局，甚至加碼更多洋將，寧願備而不用，也要避免因人手不足而影響戰力。另外味全龍隊將正式重返一軍，雖然大多數球員都是經驗不足的新人，但他們早在2018年的冬季聯盟及2019年的二軍賽事展現拚勁及實力，仍有可能攪亂一池春水。

除了龍隊將有大量新人投入賽事，其他各隊同樣也有不少年輕球員已經磨刀霍霍。以往由中職主辦的冬季聯盟，是台、日、韓對年輕球員練兵的重要比賽，像是已成為主力的王威晨、李宗賢，甚至日職洋聯去年的打擊王吉田正尚，都曾是參賽名單之一。可惜去年因為疫情無法舉辦，少了一個練兵的機會。不過各隊針對年輕球員養成都格外著墨，包含中信彭政閔、統一陳連宏、富邦陳瑞振、樂天劉榮華等教練都被賦予相關任務，新的一年仍有非常多好手值得期待。

頂新集團重組味全龍隊後，首位選入的球員就是劉基鴻，當時他被評為打擊具爆發力、揮棒軌跡不錯、選球有耐心，攻守都相當穩定，加上他在二軍磨練了一年半，有更多適應職棒及養成的時間。去年他在二軍繳出108支安打、15支全壘打、75分打點，打擊率0.343，各項打擊數據都名列前茅，並拿下二軍打點王。

劉基鴻身為2019年選秀狀元，經過一年的磨練後，今年很有可能是蛻變的時機，成為打擊排行榜的常客。 聯合報系資料照片

新的球季劉基鴻應該是龍隊先發三壘手及中心打者，關鍵是他必須克服體能問題。去年在二軍打擊排行榜中原本都是領先者，但因為體力下滑影響表現，安打王和打擊王都拱手讓人。另外對於變化球的攻擊，擊球點常常沒有掌握的很好，尤其內角及偏低的球比較不在行。新的球季他需要努力適應長期季賽，另外經過一年的比賽，也對戰一些洋將，若都能調整得宜，今年不應出現二年級生狀況，而會是破繭而出的一年。

去年季末賴鴻誠選擇轉戰樂天桃猿，原球團富邦悍將決定採用轉隊費加指定選手的補償方案，最後他們選擇帶回內野手楊瑞承。楊瑞承是一位被教練認為揮棒速度不錯，攻擊能力佳，具有長程砲火能力的球員，甚至譽為有機會成為下一個朱育賢。他去年在桃猿一軍出賽22場，19支安打、3支全壘打、75分打點，繳出3/4/5的打擊三圍，表現不差。

楊瑞承去年曾擔任過樂天的中心打者，富邦就是看準他的打擊爆發力，以及又可以防守一、三壘，今年必定給他更多發揮空間。 聯合報系資料照片

由於楊瑞承可以擔任一壘手及三壘手，必要時還可以支援二壘，是內野的活棋。加上陣中的林益全及蔣智賢都需要輪替，二壘又是球隊長期的大洞，原本替補的范國宸雖經驗較豐富，但狀況並不穩定，所以球團最後放棄補強投手，而選擇帶回楊瑞承。

悍將目前由過去選入楊瑞承的洪一中帶兵，加上又找來不少前桃猿球員，陣中還有他的表弟范玉禹，應該不太會有適應問題。他具有悍將缺乏的年輕火力，今年將獲得比在樂天更多的機會，可望大展身手。

桃猿隊走下神壇後，球隊的陣容應會有些不一樣的調度，尤其有些位置的接班將加速進行。其中近10年的不動先發二壘手郭嚴文，去年表現陷入生涯最大低潮，讓林智平或林立需協防，以求火力最大化。季末年輕球員林澤彬傷癒歸隊，教練團馬上也給予嘗試的機會，表現不錯。

樂天去年面臨十年來最嚴重的二壘手問題，林澤彬具有不錯的打擊能力，守備也不差，球團今年應會重點栽培。 聯合報系資料照片

林澤彬是2019年選秀會Lamigo桃猿隊第三指名，是僅次於李凱威後第二個被選走的二壘手。去年季末雖然只出賽3場比賽，但繳出11打數6支安打，超過5成的打擊率，而且這樣的好表現，還是對戰德保拉及米蘭達這兩位頂級洋將。今年無論郭嚴文狀況如何，基於桃猿隊以往對接班的超前部署，應該是會給他不少的上場次數，加上他對洋投可以有不錯的掌握度，在一軍有望打出不錯的成績。

每到新的一年，球員又增長了一歲，球隊隨時面臨換血，因此都會有新人跳出。今年還有被重點栽培的中信岳政華、富邦陳真、樂天馬傑森、統一林子豪等，都有可能獲得不少的上場時間，不過他們的守位還不是球隊最急需補強的地方，他們應只會偶爾亮相，真正適應後才會成為主要戰力。整隊幾乎都算新人的味全，許多位置已經有多名競爭者，還不一定誰會站穩。劉基鴻、楊瑞承及林澤彬應當會有較多出賽次數，隨時有一鳴驚人的機會。