中職／盼加速通過抵稅條例 蔡其昌目標是250%

中職會長今天由吳志揚交棒蔡其昌，交接典禮現場眾星雲集，蔡其昌說邀請的每個人都是有用意的，希望企業老闆感受職棒魅力，把棒球的餅做大。

交接典禮嘉賓清單開出，來自政界、商界的嘉賓達130人，陣容之大早已成為話題，蔡其昌說：「媒體說這是冠蓋雲集，但其實我邀請來每個人都有用意。」

他解釋，「我當會長任務之一就是把棒球的餅做大，透過今天的交接，把未來可能幫助棒球發展的政府官員、企業老闆邀來，感受一下職棒的魅力，對未來會有很大幫忙。」

他指出，找來副總統賴清德，是因他是資深棒球迷，邀請各部會長官，則是希望他們在業務內協助棒球發展，「還有很多企業也都在關心棒球，透過今天交接，沒有支持的，未來趕快支持，已經支持的持續加碼，這才是把餅做大。」

蔡其昌在致詞時提到希望促進運動產業發展條例26條之2加速通過，他表示，「目前企業支持棒球運動，減稅額度有限，期望透過修法，把減稅額度提高。」

他理想的版本是250%，「也就是捐100萬，可以抵250萬的稅額，讓企業界有更大誘因，來支持體育運動。」他表示，希望不只職棒，職籃、業餘運動也都能受惠，為體育界注入活水。