中職／期盼通過抵稅條例 蘇泰安：減輕球隊負擔

蔡其昌上任中職會長提出願景，各球團有期待，統一獅隊領隊蘇泰安坦言，職棒球團虧損嚴重，若賦稅優惠可以通過，會幫球團減輕很大負擔。

蘇泰安表示，先前拜訪蔡其昌時，他就有提出4大願景，第一是催生第六隊，第二是球團賦稅優惠，第三是對球員的照顧提升，第四則是制度規章要讓球團、球員、球迷了解。

談到球團賦稅優惠的部分，蘇泰安忍不住露出苦笑，他坦言各球團都是嚴重虧損，「這方面如果通過，可以減輕球隊的負擔。」

他表示，今天交接典禮看到很多相關部會到場，「職業運動真的需要國家、社會共同協助，剛剛看到蔡會長有很明確的期望，希望可以讓運動環境更健全，讓社會上對國球更加投入。」

蔡其昌的致詞中提到，運動產業發展條例第二十六條之二已經提案一段時間，還缺最後拍板，「我今天請財政部來，就是想要告訴他們，企業界想要幫忙體育界時，他們誘因不族，拜託蘇部長趕快通過，今天各位委員來，也是希望趕快通過二十六條之二，讓體育界更蓬勃發展。」