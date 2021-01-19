聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／期盼抵稅條例通過 浦韋青：對外部企業有誘因
蔡其昌上任中職會長，希望推動運動產業發展條例第二十六條之二加速三讀通過，樂天桃猿隊領隊浦韋青樂見，「畢竟如果能夠順利實施，對於其他外部企業也會更有誘因。」
蔡其昌的致詞中提到，運動產業發展條例第二十六條之二已經提案一段時間，還缺最後拍板，「我今天請財政部來，就是想要告訴他們，企業界想要幫忙體育界時，他們誘因不族，拜託蘇部長趕快通過，今天各位委員來，也是希望趕快通過二十六條之二，讓體育界更蓬勃發展。」
浦韋青表示，對此當然很期盼，「關於企業稅賦減免這部分，這也是大家企盼的，畢竟如果能夠順利實施，對於其他外部企業也會更有誘因。」
他也提到，希望蔡其昌對外能持續提升中職在國際賽的地位，對內則能持續溝通協調、朝共同目標邁進，也引進社經資源挹注，朝增加第6隊的目標前進。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言