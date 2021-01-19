中職／期盼抵稅條例通過 浦韋青：對外部企業有誘因

蔡其昌上任中職會長，希望推動運動產業發展條例第二十六條之二加速三讀通過，樂天桃猿隊領隊浦韋青樂見，「畢竟如果能夠順利實施，對於其他外部企業也會更有誘因。」

蔡其昌的致詞中提到，運動產業發展條例第二十六條之二已經提案一段時間，還缺最後拍板，「我今天請財政部來，就是想要告訴他們，企業界想要幫忙體育界時，他們誘因不族，拜託蘇部長趕快通過，今天各位委員來，也是希望趕快通過二十六條之二，讓體育界更蓬勃發展。」

浦韋青表示，對此當然很期盼，「關於企業稅賦減免這部分，這也是大家企盼的，畢竟如果能夠順利實施，對於其他外部企業也會更有誘因。」

他也提到，希望蔡其昌對外能持續提升中職在國際賽的地位，對內則能持續溝通協調、朝共同目標邁進，也引進社經資源挹注，朝增加第6隊的目標前進。