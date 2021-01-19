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中職／蔡其昌談組稅減免 劉志威：一開始就畫對重點

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊領隊劉志威。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊領隊劉志威。記者季相儒／攝影

中職新會長蔡其昌上任，致詞直指「運動產業發展條例第二十六條之二」，讓各球團很有感，中信兄弟隊領隊劉志威說：「蔡會長一開始就把重點抓到」，期望更多企業投入贊助體育，「中職是個運動產業的火車頭，我們先把這個做好，自然會去影響到其他產業。」

蔡其昌的致詞中提到，運動產業發展條例第二十六條之二已經提案一段時間，還缺最後拍板，「我今天請財政部來，就是想要告訴他們，企業界想要幫忙體育界時，他們誘因不族，拜託蘇部長趕快通過，今天各位委員來，也是希望趕快通過二十六條之二，讓體育界更蓬勃發展。」還笑說三讀通過那天，一定要由自己來主持。

劉志威對此很有感，「那個滿重要的，也提了很多年，蔡會長一開始就把重點抓到。」

他指出，中職是台灣運動產業的火車頭，先做好，自然就會影響其他產業，「剛才蔡會長講得滿清楚的，你們可以看得出來，他一上任就開始做事，我們各球團也一定會配合腳步加快。」

劉志威表示，中職在每個階段有每個階段的目標，不需太好高騖遠，而蔡其昌上任會長，也期望他可以用更多行政資源，協助企業之間扮演角色，「我相信他可以整合得更好。」

中職 中信兄弟

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