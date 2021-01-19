中職／期待抵稅條例通過 蔡承儒笑答：希望棒籃都有

蔡其昌上任中職會長，希望推動運動產業發展條例第二十六條之二加速三讀通過，富邦悍將隊領隊蔡承儒也樂見其成，「畢竟企業贊助對球隊是很重要的收入來源，可以把這個環境做更好。」富邦集團旗下涉足棒、籃球，蔡承儒也笑說：「希望棒球、籃球都有。」

蔡其昌的致詞中提到，運動產業發展條例第二十六條之二已經提案一段時間，還缺最後拍板，「我今天請財政部來，就是想要告訴他們，企業界想要幫忙體育界時，他們誘因不族，拜託蘇部長趕快通過，今天各位委員來，也是希望趕快通過二十六條之二，讓體育界更蓬勃發展。」

蔡承儒表示，「蔡會長的人脈很廣、很多資源，剛剛也提到很多可以幫助棒球發展的，不管是租稅優惠或其他各部門的支持，都可以鼓勵更多企業贊助職棒。」

蔡承儒表示，運動產業發展條例第二十六條之二已經討論了一段時間，「希望蔡會長上任後可以加速，大家也知道職棒還是虧錢的，包括大家一直都期待的第六隊，這也會是很大的誘因。」