中職／聽聞楊清瓏出線當秘書長 洪總：黑馬欸！

蔡其昌上任中華職棒聯盟會長，秘書長人選先不公開，蔡其昌表示，「現在宣布不是一個很好的處理方式，等到相關東西處理完整，兩天內正式請新秘書長和大家見面。」富邦悍將隊總教練洪一中得知將由楊清瓏出線後，直呼是「黑馬」。

上任近4年的秘書長馮勝賢，確定與前任會長吳志揚共進退，蔡其昌今天上任，並未在會中宣布秘書長人選。

蔡其昌表示，外界有猜很多人，但現在宣布誰不是一個很好的處理方式，等到相關的東西處理完整，預計兩天內公布，屆時再邀秘書長與大家見面。

秘書長外傳為有職棒、業餘執教經歷，且輩分、資歷俱豐，正是楊清瓏，他也在今天低調到場。

洪一中今天會後才知楊清瓏可能出線，「如果是他的話，這幾年都在台東，黑馬欸！」他笑說，前後任秘書長馮勝賢、楊清瓏都出自美和中學，「以前是我的學弟，現在變我的賢拜，都很好，都是美和的。」