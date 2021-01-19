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中職／蔡其昌欽點帶6搶1 洪一中說「謝謝」接下兵符

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
洪一中確定接手中華隊教頭。 報系資料照
洪一中確定接手中華隊教頭。 報系資料照

蔡其昌上任會長，在交接儀式上已讓富邦悍將洪一中在措手不及的情況下，確認續任6搶1奧運最終資格賽中華隊總教練，洪一中笑說：「會長這樣講，我只能回答『謝謝』兩個字了，就全力以赴。」

蔡其昌成為中職第11屆會長，馬上要面臨的考驗，包括6搶1的賽事舉辦，他表示，6搶1賽事一定會在防疫許可下舉辦。

「6搶1馬上就要緊鑼密鼓展開，這是東京奧運最後一張門票，聯盟和棒協會密切合作，務必組成最強國家隊。」蔡其昌表示，「很多人說辦不成（6搶1），門票就是我們的，但我們不能那麼沒志氣，我們要做最好的準備，不管東京奧運辦不辦得成，我們都會做好最好的準備，去迎接艱鉅的任務。」

蔡其昌提到，這兩天就會成立情蒐小組，開始情搜工作，找「洪總教練」商討中華隊組訓相關事宜，後勤工作完整規畫，在資源足夠、無後顧之憂下，為國家爭取好成績，以奧運門票為目標。

受訪時直接揭曉6搶1續用洪一中擔任總教練，蔡其昌表示，「我接手之前，就已經決定讓洪一中擔任總教練，我遵循這個規畫。」

洪一中透露，今天典禮在上台合照前、下台後，蔡其昌都提了一下，「他一上來就這樣講，我沒有別的說詞，只能說謝謝兩個字了。」他表示既然接下任務，就是全力以赴。

洪一中表示，蔡其昌已經稍微與他討論了國家隊組隊，「他是認為只要我們提出，他都可以幫忙，也謝謝會長，一開始就讓我們覺得國家隊組成應該會很順利。」他稱讚新會長內行，「細節都知道，很清楚要做什麼。」

洪一中 中華隊 富邦悍將

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