快訊

經濟學人預測2021年9趨勢 美續對陸施壓、台積電變得更重要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／蔡其昌接棒吳志揚 賴清德用投手妙喻

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
蔡其昌(右)從吳志揚接手中華職棒會長。 記者季相儒／攝影
蔡其昌(右)從吳志揚接手中華職棒會長。 記者季相儒／攝影

中華職棒會長今天舉行交接儀式，立法院副院長蔡其昌從吳志揚手中接下棒子，副總統賴清德以投手比喻，吳志揚投出了一場完投九局的優質比賽，接下來則期許蔡其昌投出一場球迷、球團、球員三贏的賽事，成為最有價值投手。

賴清德表示，吳志揚跟蔡其昌都是過去立法院的同事，兩人分屬不同政黨，但一棒接一棒為棒球打拚，這也代表棒球是不分黨派，的的確確是國球。

賴清德以投手來比喻中職會長的角色，他認為，吳志揚已經投出了一場優質比賽，不僅讓中華職棒成為全球第一個開打的比賽，也新增了一支球隊，過去與吳志揚一同看球，更體驗到嘉年華般的氣氛，「不只是優質的比賽，更完投九局，還是勝利投手」。

對於即將登上投手丘的蔡其昌，賴清德引述總統蔡英文的觀察，認為蔡其昌是豪爽、有情有義有能力，「我對其昌理解不只如此，頭腦好、反應快，能解決各種問題，如果用投手來說，應該是直球速度快，變化球犀利，角度刁鑽，敢於跟打者對決」。

不過賴清德也說，當蔡其昌站上投手丘後，往前看會看到球迷、球團的需要，但也要轉過身來，看看球員的需要，期盼締造三贏的比賽，成為「最有價值的投手」。

要讓球迷、球團、球員，三贏，賴清德認為，要從照顧球員開始，球員最低薪資近十年都是在7萬元，能夠解決薪資問題，相信球員自然將士用命，有精彩比賽，球迷就會進場，球迷進場，球團的需求也可以滿足。

今天交接會場上，中華棒協理事長辜仲諒也帶領高層幹部到場祝賀，賴清德表示，辜仲諒與蔡其昌都是好友，也希望棒協能夠幫助退休球員找到出路，甚至跟勞動部或體育署合作，有計劃的把退休球員引進產業界，屆時家長會更願意讓孩子打球。

賴清德相信蔡其昌能夠達到「三贏」目標，「看他邀請的部會首長都有任務就知道，如果蔡會長結合政府以及各界努力，三贏的目標一定可以達成」。

棒協 棒球 中華職棒

延伸閱讀

中職／廣邀政商大咖 蔡其昌上任會長歡迎各界蹭棒球

中職／聯盟秘書長雖擇日再公布 但確定由楊清瓏接任

中職／6年奇幻旅程落幕 吳志揚：繼續為中華職棒吶喊

賴清德與藍綠首長同框 不分黨派為了一件事

相關新聞

中職／聯盟秘書長雖擇日再公布 但確定由楊清瓏接任

蔡其昌今天上任中華職棒聯盟第11屆會長，外界矚目的秘書長人選，今天先不公布，人選就是已經浮上水面的楊清瓏，馮勝賢擔任秘書...

中職／6年奇幻旅程落幕 吳志揚：繼續為中華職棒吶喊

中華職棒聯盟今天進行會長交接儀式，吳志揚2屆、6年任期屆滿，卸下中職會長身分，他笑說如釋重負，回顧這段經歷，他說：「這6...

中職／廣邀政商大咖 蔡其昌上任會長歡迎各界蹭棒球

蔡其昌今天上任中華職棒聯盟會長，他笑說今天是他擔任中職會長的開始，「同時也是我宣布，要加入其他4隊的第一天。」過去是兄弟...

日職／不穿聖衣、重披龍袍 老將們只求一個榮退

42歲的統一球星高國慶，今年將再以球員身份上場拼戰，日前被問到要打到何時，他回答並沒有預設幾歲，一切就看身體狀況；日職去年球季在40歲以上的有11人，季後有一半以上的球員選擇引退，僅剩5人今年繼續留在

中職／卸任秘書長 馮勝賢回顧4年任期「滿滿的感謝」

中華職棒聯盟新會長蔡其昌今天上任，吳志揚結束2年任期，擔任秘書長近4年的馮勝賢也宣布跟著卸任，他感謝吳志揚給予機會，以及...

中職／蔡其昌接棒吳志揚 賴清德用投手妙喻

中華職棒會長今天舉行交接儀式，立法院副院長蔡其昌從吳志揚手中接下棒子，副總統賴清德以投手比喻，吳志揚投出了一場完投九局的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。