中職／蔡其昌接棒吳志揚 賴清德用投手妙喻

中華職棒會長今天舉行交接儀式，立法院副院長蔡其昌從吳志揚手中接下棒子，副總統賴清德以投手比喻，吳志揚投出了一場完投九局的優質比賽，接下來則期許蔡其昌投出一場球迷、球團、球員三贏的賽事，成為最有價值投手。

賴清德表示，吳志揚跟蔡其昌都是過去立法院的同事，兩人分屬不同政黨，但一棒接一棒為棒球打拚，這也代表棒球是不分黨派，的的確確是國球。

賴清德以投手來比喻中職會長的角色，他認為，吳志揚已經投出了一場優質比賽，不僅讓中華職棒成為全球第一個開打的比賽，也新增了一支球隊，過去與吳志揚一同看球，更體驗到嘉年華般的氣氛，「不只是優質的比賽，更完投九局，還是勝利投手」。

對於即將登上投手丘的蔡其昌，賴清德引述總統蔡英文的觀察，認為蔡其昌是豪爽、有情有義有能力，「我對其昌理解不只如此，頭腦好、反應快，能解決各種問題，如果用投手來說，應該是直球速度快，變化球犀利，角度刁鑽，敢於跟打者對決」。

不過賴清德也說，當蔡其昌站上投手丘後，往前看會看到球迷、球團的需要，但也要轉過身來，看看球員的需要，期盼締造三贏的比賽，成為「最有價值的投手」。

要讓球迷、球團、球員，三贏，賴清德認為，要從照顧球員開始，球員最低薪資近十年都是在7萬元，能夠解決薪資問題，相信球員自然將士用命，有精彩比賽，球迷就會進場，球迷進場，球團的需求也可以滿足。

今天交接會場上，中華棒協理事長辜仲諒也帶領高層幹部到場祝賀，賴清德表示，辜仲諒與蔡其昌都是好友，也希望棒協能夠幫助退休球員找到出路，甚至跟勞動部或體育署合作，有計劃的把退休球員引進產業界，屆時家長會更願意讓孩子打球。

賴清德相信蔡其昌能夠達到「三贏」目標，「看他邀請的部會首長都有任務就知道，如果蔡會長結合政府以及各界努力，三贏的目標一定可以達成」。