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中職／廣邀政商大咖 蔡其昌上任會長歡迎各界蹭棒球

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
蔡其昌今天上任中華職棒聯盟會長。 記者季相儒／攝影
蔡其昌今天上任中華職棒聯盟會長。 記者季相儒／攝影

蔡其昌今天上任中華職棒聯盟會長，他笑說今天是他擔任中職會長的開始，「同時也是我宣布，要加入其他4隊的第一天。」過去是兄弟象迷的他，從今天開始要一起為5隊加油，他也強調，「從今天開始，中華職棒聯盟和中華棒協就是棒球最好的夥伴。」

蔡其昌上任會長，今天按規定過3關，先在會員大會獲得個人會員身分，再被選為常務理事，再由常務理事會推選為會長，聯盟下午4點證實，所有程序已經完成，蔡其昌成為第11屆會長。

交接儀式由立法院長游錫堃擔任監交人，現任會長吳志揚交棒新任會長蔡其昌，吳志揚致贈球棒給蔡其昌、蔡其昌致贈手套給吳志揚，以示中職傳承接棒、繼續守護棒球，中華棒協理事長辜仲諒也會致贈紀念品。

蔡其昌今天上任中華職棒聯盟會長。 記者季相儒／攝影
蔡其昌今天上任中華職棒聯盟會長。 記者季相儒／攝影

蔡其昌致詞時先感謝卸任會長吳志揚與秘書長馮勝賢，「這六年來，大家看得到中職在穩定成長，中職可以穩定成長，他們兩人功不可沒。」

接下會長重任，蔡其昌說：「任何一個位置，都是用來做事情，位置不是用來彰顯自己或是圖什麼享受，謝謝5球團推舉我出任會長位置，從明天開始，我們捲起袖子開始做事。」

他認為職棒運動不是只有選出會長就可以蓬勃發展，「需要各界支持，需要球迷買票進場，也需要最優秀的球員在場上展現技術，棒球運動缺一不可。」今天典禮現場政商界大咖到場，他笑說，今天不是白白請這些嘉賓到場，而是想要藉這個場合，希望政府要為企業支持體育提供更多誘因，也期望企業支持體育賽事可以加碼再加碼。

記者季相儒／攝影
記者季相儒／攝影

蔡其昌幽默表示，體育可以幫助政府各部做很多行銷，彼此相輔相成，「所以王美花（經濟部長）去開球時，希望大家不要在批踢踢上罵她。」他表示，歡迎各界來蹭棒球，但是不能乾蹭，要帶禮物來，「各界願意進場，棒球的餅才能做大。」

蔡其昌也談到中職與棒協過去的關係，常被網友拿來做文章，「有看到批踢踢，很多人喜歡在棒協和我們之間做文章，不用做文章，我們從今天開始就是台灣棒球最好的夥伴，沒有分高低、沒有分彼此，就是一同商議，只有一個目標，繼續讓台灣棒球發光。」

棒球 中職 棒協

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