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中職／聯盟秘書長雖擇日再公布 但確定由楊清瓏接任

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中職／聯盟秘書長雖擇日再公布 但確定由楊清瓏接任

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
雖然未正式公布，但新任秘書長人選就是已經浮上水面的楊清瓏(中)，馮勝賢確定與吳志揚一起卸任。 圖／中職提供（資料照）
雖然未正式公布，但新任秘書長人選就是已經浮上水面的楊清瓏(中)，馮勝賢確定與吳志揚一起卸任。 圖／中職提供（資料照）

蔡其昌今天上任中華職棒聯盟第11屆會長，外界矚目的秘書長人選，今天先不公布，人選就是已經浮上水面的楊清瓏，馮勝賢擔任秘書長近4年後確定下台一鞠躬。

會長交接儀式今天下午舉行，由立法院長游錫堃擔任監交人，現任會長吳志揚交棒新任會長蔡其昌，吳志揚致贈球棒給蔡其昌、蔡其昌致贈手套給吳志揚，以示中職傳承接棒、繼續守護棒球。

秘書長人選備受矚目，傳為有職棒、業餘執教經歷，且輩分、資歷俱豐，正是楊清瓏，他也在今天低調到場，但今天聯盟先不公布秘書長人選，擇日再宣布。

楊清瓏在選手時期成名甚早，從金龍少棒、美和中學開始，一路都是備受矚目的強打好手，也是1984年洛杉磯奧運的銅牌班底，當年銅牌戰在延長14局敲出全壘打，成為致勝英雄。

褪下球衣後，楊清瓏持續累積資歷、閱歷，涉足職棒、業餘球界，也曾長年任轉播球評，2014年起前往綺麗珊瑚隊執教，直到今年綺麗珊瑚在爆米花聯盟吞下預賽24戰全敗，楊清瓏找來鄭幸生擔任總教練，自己則退居幕後。

楊清瓏接下秘書長位置後，將會是史上第8人任此職務（不含代理），前7人為洪騰勝、屠德言、李文彬、梁功斌、陳俊池、朱康震、馮勝賢，王惠民則曾兩度代理秘書長。

綺麗珊瑚 馮勝賢 爆米花聯盟

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