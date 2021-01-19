中職／6年奇幻旅程落幕 吳志揚：繼續為中華職棒吶喊

中華職棒聯盟今天進行會長交接儀式，吳志揚2屆、6年任期屆滿，卸下中職會長身分，他笑說如釋重負，回顧這段經歷，他說：「這6年是一段奇幻旅程，6年前我處於失業狀態，因緣際會擔任職棒會長。」今天過後，他回歸球迷身分，「會和大家一樣，繼續為中華職棒吶喊。」

蔡其昌今天正式接棒，吳志揚恭喜他全票通過成為中職會長，也期望今天是促進球界大團結的好日子。吳志揚表示，蔡其昌和自己一樣是資深球迷、熱愛棒球，「今天之後，蔡會長您辛苦了，以您對棒球的熱愛、您的資源，一定可以把棒球推到更高境界。」

回想6年前接下中職會長棒子，吳志揚說「很榮幸，也很投入」，他認為儘管中職規模不大，「但問題很多，也不好解決，但為了這個運動，這是值得做的。」

「聯盟正式員工只有70幾個，要負責全台灣最受矚目的運動。」吳志揚說，卸下會長職務，最捨不得的是員工，因為聯盟每次辦大活動，都是不分部門、全體總動員，「帶著這群年輕人覺得很可愛，大家從來都不計較，都是衝著對棒球的熱愛來參與。」

吳志揚表示，他在立法院、在地方從政多年，進入中職後，「發現棒球是一個讓全台灣人不分藍綠，大家一起哭、一起笑、一起歡樂的運動。」

今年在疫情之中開打尤其不容易，他感謝聯盟合作、政府防疫得當，讓中職搶先全球開打，他霸氣說：「那時很多人在講，你中華職棒有沒有1A、2A，我管你幾A，全世界就我們能打，全世界就只有我們能讓選手在最高舞台發揮。」

吳志揚謝謝各球團持續支持中職，讓台灣人可以持續看到中職賽事，在他任內共出現2次球隊易主、出現第5隊，他感謝味全龍回歸中職，振奮台灣球界；吳志揚也談到對第6隊的期許「很多人在問，可不可以多隊一點，蔡會長也發下豪語，要把第六隊補齊，第六隊應該水到渠成。」