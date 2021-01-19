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中職／卸任秘書長 馮勝賢回顧4年任期「滿滿的感謝」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒聯盟新會長蔡其昌今天上任，吳志揚結束2年任期，擔任秘書長近4年的馮勝賢也宣布跟著卸任。 聯合報系資料照
中華職棒聯盟新會長蔡其昌今天上任，吳志揚結束2年任期，擔任秘書長近4年的馮勝賢也宣布跟著卸任。 聯合報系資料照

中華職棒聯盟新會長蔡其昌今天上任，吳志揚結束2年任期，擔任秘書長近4年的馮勝賢也宣布跟著卸任，他感謝吳志揚給予機會，以及聯盟同仁的協助，「只有滿滿的感謝，一切盡在不言中。」

吳志揚在2015年2月上任會長，首先任用朱康震擔任秘書長，他於2017年初請辭，隨後由馮勝賢接任，成為球員出身的中職秘書長第一人，上任至今已近4年，隨著吳志揚卸任共進退，今天蔡其昌上任第11任中職會長，可望在交接典禮上宣布新任秘書長人選。

中職去年在疫情中堅持開打，事後證明是正確決定，在全球鬧體育賽事荒的情況下，成功撫慰人心，收到各界肯定，但也因彈力球事件、本壘攻防判決等爭議，為馮勝賢招致不少批評聲浪。

馮勝賢結束近4年秘書長任期，今天在臉書上寫下感謝，他表示，「感謝大家這快四年的協助，我今天跟著吳志掦會長結束秘書長任期，非常感謝吳志揚會長給我機會，謝謝聯盟的同仁這些日子協助，只有満滿的感謝，一切盡在不言中。」

馮勝賢 中職 中華職棒

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