中職／史上政界位階最高 蔡其昌今上任新會長

中華職棒聯盟今天迎接新會長上任，蔡其昌為史上在政界位階最高的會長，下午的交接典禮現場眾星雲集，風光接棒之後，考驗才要展開，能否在任內湊齊備受矚目的6隊版圖，新賽季再度面臨疫情來襲，都是一上任馬上要面臨的挑戰。

蔡其昌上任會長，今天按規定要過3關，先在會員大會獲得個人會員身分，再被選為常務理事，再由常務理事會推選為會長，會後舉辦交接儀式，正式從吳志揚手中接棒，成為第11任中職會長，任期3年、可連任1次。

會後將舉辦交接典禮現場，嘉賓清單開出相當華麗，政界、球界、商界人事嘉賓約130人，最大咖的嘉賓是副總統賴清德、立法院長游錫堃，就連大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）都在昨天跨海捎來賀電，期望在蔡其昌上任後，雙方的合作關係可以深化。

蔡其昌為行政院副院長，是史上第一個時任副院長級別的官員入駐中職聯盟，能為中職的成長挹注多少力道，外界都在看。

中職32年馬上要面對的考驗，就是再次升高的疫情，去年歷經二度延後，順利於4月11日（因雨延賽）開季，一舉成為世界焦點，先後成為全球第一個開打、第一個開放觀眾進場的職棒聯盟，同時達到宣揚台灣防疫成果、打開中職能見度的雙重成效，今年面對疫情可能有再次升溫危機，考驗蔡其昌的決策能力。

今年首見5隊賽季，賽程安排難度超高，只能以盡量公平的原則規畫，6隊規模仍是最理想模式，蔡其昌在上任前與媒體碰面，也已多次聊到第6隊話題，更點名希望高雄可以成為第6隊的落腳處。

交接儀式上的另一個矚目焦點為秘書長人選，據傳為球界人士接任，在職棒、業餘都曾累積歷練，資歷、輩分俱豐。