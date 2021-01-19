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中職／猿隊11人換背號 洪聖欽穿好友劉時豪的60號拚戰

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
猿隊共有11人換背號，其中投手洪聖欽承接好友劉時豪離隊後留下的60號。 林澔一
猿隊共有11人換背號，其中投手洪聖欽承接好友劉時豪離隊後留下的60號。 林澔一

每年中職春訓開跑，球員背號大風吹，樂天桃猿隊今年共有11名球員換背號，去年原穿48號球衣的外野手邱丹，季外先一步申請換成86號，也讓轉戰猿隊的左投賴鴻誠，正好接手了他最習慣的48號，投手洪聖欽則承接好友劉時豪離隊後留下的60號。

11名更換背號的球員，除了邱丹外，還有董子浩28號換成3號，黃偉晟44號換成4號，劉昱言37號換成15號，張喜凱61號換成16號，賴智垣89號換成19號，朱俊翔16號換成22號，蔡鎮宇13號換成24號，張閔勛73號換成28號，許峻暘97號換成34號，洪聖欽12號換成60號。

洪聖欽與劉時豪同屆，成長資歷一路重疊，從台中市大仁國小、台中市西苑中學、台灣體育大學一路當隊友，後來又在猿隊相逢，在劉時豪因擴編選秀轉戰味全龍隊後，洪聖欽曾感性錄了影片給劉時豪，不捨他的離隊，新球季也將穿上他的背號拚戰。

洪聖欽在影片中表示，「時豪，我們從國小同隊到現在，唯一沒有同隊就是我們當兵的時候，因為你太胖，所以我們沒有一起當兵，記得我14年剛加入球隊的時候，我唯一認識的隊友就是你。」

他說：「如今你要去味全龍了，以朋友的角度當然是不捨，因為這六年來的期間，其實是滿有感情的啦！但是如果以隊友的角度來想，我當然是祝福你，因為我們還是在同一個環境下打球，希望你有更好的發展，為自己的所屬球隊打拚，我們再來就是男子漢的對決了。」

洪聖欽 劉時豪 味全龍

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