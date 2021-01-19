日職／不穿聖衣、重披龍袍 老將們只求一個榮退

42歲的統一球星高國慶，今年將再以球員身份上場拼戰，日前被問到要打到何時，他回答並沒有預設幾歲，一切就看身體狀況；日職去年球季在40歲以上的有11人，季後有一半以上的球員選擇引退，僅剩5人今年繼續留在職棒場上，其中又只有中日的山井大介及西武的松坂大輔2人是續留原隊，其餘3人則是被戰力外之後，再轉到新球隊。

從04年進入職棒後直到今年為止，生涯全部都是在同一隊，09到17年是球隊的先發主力，這幾年轉任牛棚也有不錯的表現，16年下來總共拿到104勝及51個中繼點，平均防禦率是3.34，能見篤史可以說是阪神的代表性球星之一，去年出賽34場，防禦率是偏高的4.74，季後因為阪神要培養年輕球員，決定不與過去立下許多汗馬功勞的能見續約。

能見在12月初與歐力士達成共識，以球員兼教練的身份，年薪3500萬日幣加盟，歐力士擁有好幾位有實力的年輕先發投手，如山本由伸、山岡泰輔、田嶋大樹等，團隊防禦率3.97也僅次於軟銀及羅德，但牛棚投手的防禦率高達4.07，卻是全聯盟最差，這跟投手的經驗或是球員相繼受傷都有關，後防失守也是歐力士連續兩年在洋聯墊底的原因之一，能見加入不但可以提供短局數的中繼戰力，在先發及後援兩方面的經驗傳承更是歐力士隊上的年輕投手需要的。

能見篤史離開待了16年的阪神，新球季將披上歐力士戰袍，並且兼任教練。 擷圖自維基百科／Cake6攝影

能見這幾年的隊友，也是在阪神唯一比他年長的福留孝介，去年在場內外都過得不是很順遂。福留在13年返日加入阪神，雖然長程火力比在中日時較弱，但對於攻擊能力不強的阪神的幫助仍然很大，14年後連6季出賽超過百場，15到19年連5季都打出雙位數的全壘打，是阪神的主力先發外野手，不過去年體能及成績大幅衰退，只出賽43場，打席數更未破百，打擊率只有1成54，1轟及12分打點都是生涯最差；場外則因為9月違反球隊防範武漢肺炎的規定而被罰款，也有損球團形象，這兩方面的影響，讓阪神高層做出不與他續約的決定。

在被阪神戰力外後，福留同樣在12月初找到了新東家，應該說是老東家，他與中日簽下年薪3000萬日幣的合約，以9號背號重回赴美前的老東家，重新穿上龍袍。中日季後簽下新洋砲蓋博（Mike Gerber），預計新球季與大島洋平將是兩名固定的外野先發，另外一個名額就由平田良介、福田永將，及包括根尾昂在內的幾名球員競爭，福留加入即使無法先發，但也可擔任左打的代打，替打擊能力在央聯敬陪末座的中日提供一些火力，當然，經驗傳承給年輕球員也是他新球季的另一項重要工作，畢竟中日主力先發的年紀漸長，斷層頗為嚴重；而昔日名將重回老東家，也有望為商品銷售再衝一波高峰，多少替收入減少的球隊增加點營收。

軟銀去年完成日本一4連霸的大紀錄，但過去幾年幫軟銀打下輝煌成績的內川聖一，去年季後卻黯然離隊，褪下黃金聖衣，12月初以年薪5000萬日幣被養樂多網羅。內川去年因為守備位置重疊，在一軍完全沒有上場的機會，但在二軍仍有3成27的高打擊率，到養樂多也算是回到熟悉的東京首都圈以及央聯，適應上應該不用花太多的時間。

內川聖一過去幾年為軟銀立下汗馬功勞，去年卻一場一軍都沒得打，季後離隊轉投養樂多。 擷圖至軟體銀行鷹FB粉絲團

養樂多季後簽下新洋將歐蘇納（Jose Osuna），預計會是新球季的固定先發一壘手，守備位置也是一壘手的內川，來到養樂多後可以與新洋將輪替，也能夠擔任右打的代打，增加一些板凳的實力，曾在兩聯盟都拿下打擊王及安打王，19年也拿到生涯第一座一壘手金手套的內川，尋求東山再起之際，在攻守兩端也都能夠給年輕球員許多經驗，在這些老將的生涯末期，或許經驗傳承比東山再起還要來得重要，當然也希望能在生涯末期能有一個美好的結束。