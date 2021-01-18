台師大用科學「補身子」 助職棒球員重返球場

職棒球季結束，球星林子瑋、高國輝、林哲瑄到台師大公館校區向體育系副教授李恆儒報到，近兩個月來每周一、三、五接受台師大運動科學團隊的科學化訓練和防護專業，為來年春訓儲備能量迎戰新球季。

李恆儒曾赴美攻讀美國奧勒岡大學（University of Oregon）運動與動作科學碩士，接著在人體生理學領域獲得博士學位，在美期間也曾擔任小聯盟體系防護員，協助受傷球員復健、訓練，回臺後在師大體育系教授運動科學。

直到2010年羅嘉仁手肘內側附韌帶受傷，透過經紀公司找上他，並促成羅嘉仁後來登上大聯盟投手丘，也連帶開啟他在臺灣為球員復健、訓練的開端。旅美投手陳偉殷及全壘打王高國輝都曾透過他的協助，再創職業生涯高峰。也因顯著成效在職棒界口耳相傳，多位職棒選手紛紛找他進行自主訓練。

今年則有15名球員向台師大運科團隊報到，多數也都與李恆儒合作多年，一字排開除了國內職棒看板球星，富邦悍將高國輝、林哲瑄、中信兄弟鄭凱文等人外，還有大聯盟等級好手林子偉、舊金山巨人隊小聯盟新秀鄧愷威、旅日好手東北樂天金鷲隊宋家豪也都慕名而來。

富邦悍將外野手林哲瑄表示，李恆儒很好相處，而且用心觀察選手成績和身體狀態，適時調整訓練課表。他說明，像是球團春訓會加重訓練量，李恆儒則會配合春訓，開出低強度訓練菜單，以喚醒球員全身肌肉為目的，不致讓球員過於疲累，並且安排每周一、三、五課程，訓練時間從過往四小時調整為三小時。

李恆儒說，運科團隊在台師大建立的防護訓練場域就像「補習班」，補的不是知識，而是幫大家「補身子」。大部分來找他的選手都有受傷，他的首要任務是幫球員恢復健康，包含傷後的評估和動完手術的復健，接著再從運動科學角度分析球員的體適能狀態，輔以肌力與體能課程，讓球員順利重返球場。

李恆儒表示，台師大目前投入的資源和能力，足以提供優秀職棒選手防護訓練，未來絕對能培育更多運動傷害防護專業人才，過往就有體育學系校友陳柏穎、競技學系校友邱世杰等人投入職棒球團擔任肌力與體能教練，他也鼓勵有志往相關領域發展的學生修習學校開設的「運動傷害防護學分學程」。

李恆儒強調，運動防護員必須兼具熱情、專業知識以及保持同理心，為運動員進行訓練或復健時，還要加強對身體知識的了解，比如生物力學、生理學、心理學等，紮實學習運動科學的基本學科，才能在實際狀況中確實應用。