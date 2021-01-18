中職／統一獅董事長語重心長 無法把持就別當職棒球員

明尼蘇打雙城隊投手前田健太17日上日本電視節目，被主持人問到目前大聯盟鎖定的下一個日本球星時，暗指是廣島隊鈴木誠也。 前田健太在富士電視台的體育節目中，被主持人問及，「現在的日本的選手中，有沒有

2021-01-18 13:26