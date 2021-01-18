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中職／統一獅董事長語重心長 無法把持就別當職棒球員
統一獅隊連兩天在台南大本營進行一系列開訓活動，球團董事長凃忠正有感近期球員場外爭議頻傳，今天語重心長告誡球員，「不要踩道德紅線」。
包含獅隊在內，中職球員場外桃色糾紛近期連環爆，日前獅隊遭網路爆料文重傷，昨天再有樂天桃猿隊投手葉家淇涉桃色風波、借貸爭議，一再傷害自身與球團形象。
凃忠正今天在開訓活動上對球員說重話，不論是球員或職員，身上都背負著集團的招牌、形象，「這不是個人而已，近來媒體報導球員一些事情，我要語重心長的說，永遠不要踩道德的紅線，這是一位職棒最基本條件，如果無法把持，就不適合做職棒球員。」」
他也引NBA已故球星布萊恩（Kobe Bryant）的例子，希望球員做到律人律己，「他的背號24號，代表24小時都熱愛籃球，他還說過，你看過凌晨4點的洛杉磯嗎？他從凌晨4點就起床練球，8點再加入團練，20年不間斷。」
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