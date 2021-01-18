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日職／就是要田中將大加盟 樂天石井一久監督：希望你回來

聯合新聞網 / 綜合報導
據日本媒體《NHK》消息指出，樂天金鷲隊總理兼監督的石井一久已明確對外表示，若田中將大願意重返日本職棒，樂天將會積極爭取他的加盟。 歐新社
據日本媒體《NHK》消息指出，樂天金鷲隊總理兼監督的石井一久已明確對外表示，若田中將大願意重返日本職棒，樂天將會積極爭取他的加盟。 歐新社

日本媒體《NHK》消息指出，樂天金鷲隊總理兼監督的石井一久已明確對外表示，若田中將大願意重返日本職棒，樂天將會積極爭取他的加盟。

田中將大在2013年以隊上王牌的身份助樂天金鷲奪得隊史首座聯盟冠軍和日本一，在2014年加盟紐約洋基隊至今7年合約到期，成為自由球員的他眼下還沒有決定下一步該怎麼走。

樂天的石井監督在18日參加位於仙台的教練會議，針對田中的問題他表示，「大聯盟能不能準時開季也說不準，看起來（田中）也沒有什麼轉隊的風聲出來呢。」、「我尊重他的考量，但如果回日本是他內心的選項之一，我希望他能回到東北樂天金鷲。」

日前據《日刊體育》報導，因疫情影響，往年財大氣粗的洋基隊也不得不想辦法避免觸發總額2億1000萬美元的豪華稅線，補強至今僅剩260萬美元的可用空間，與田中喊價的年均1500萬美元差距甚大，而現階段也難以透過交易削減薪資，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）也對與田中的交涉避而不談，種種因素評估下，洋基續簽田中將大的機率微乎其微。

而今年是東北大地震10週年，對於樂天來說是非常重要的一年，甚至也積極為了迎接田中將大的到來做準備，距離2月1日展開的春訓還有兩週，報導指出，樂天球團近期將會確認田中本人意向。

在2018年9月石井一久接任樂天總經理後，已與田中效力時期，也就是2014年之前有不少改變，會向對方陣營更新球隊目前的狀態，且將致力改善現有環境，做好萬全準備迎接這位昔日王牌回歸。

日本 疫情 薪資 紐約 體育

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