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中職／真的有代溝 潘武雄聽不懂學弟說「你的卡很貴」

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
潘武雄。記者陳宛晶／攝影
潘武雄。記者陳宛晶／攝影

統一獅隊新秀何恆佑自爆曾叫過潘武雄「爸爸」，潘武雄看待這群小了自己20歲的新秀們，已經深刻感受到代溝，他透露姚雨翔曾跑來跟他說，「賢拜、賢拜，你的很貴欸！」聽得他一頭霧水，「想說他到底在說什麼？」

姚雨翔為獅隊2018年選秀第七輪選進，目前年僅20歲，潘武雄回想去年和他同組練打時，他興沖沖告訴潘武雄「你的很貴」，潘武雄納悶反問：「什麼很貴？」姚雨翔說：「全民打棒球，你的卡很貴，你是A卡，超貴。」潘武雄還是滿臉問號，不懂這小學弟到底在說什麼。

現在隊上隨便抓都是小自己20歲左右的小將，潘武雄感嘆這年齡差要當兒子，要生還真的生得出來，「有的說從國小就看我打球，聽一聽，我也覺得很有趣，差那麼多，還可以跟他們同隊，和他們一起交流。」

儘管自己也當過菜鳥，但由於潘武雄進職棒的時間較晚，和前輩的年齡差沒有那麼大，「我當時進職棒時，已經26歲，和隊上前輩沒有差距那麼多的感覺。」他說，現在很多18歲就進來的小球員，每一年都要記很多名字，有的還沒記熟，一時之間不一定叫得出名字，「我就會說，欸…學弟。」

何恆佑談起與潘武雄的互動，先前在二軍比賽時，有次他打二棒，潘武雄打三棒、高國慶打四棒，何恆佑主動跟潘武雄搭話，「爸爸，你打我後面」，語氣聽起來很大膽，但其實何恆佑把他當神，「從小就看獅隊比賽，覺得他的打擊很神，很想認識他。」

潘武雄 何恆佑 高國慶

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