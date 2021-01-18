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中職／個人獎很有「老二命」蘇智傑拚籌碼站上50萬

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
蘇智傑。記者陳宛晶／攝影
蘇智傑。記者陳宛晶／攝影

統一獅隊在2016年選秀第1輪選進蘇智傑、第2輪選進陳傑憲，如今都是獅隊門面，陳傑憲先一步跨進「50萬俱樂部」，蘇智傑今年為2年合約的第2年、月薪46萬，下一張合約就有機會向50萬叩關，過往很有「老二命」的他，今年對個人獎不設限，只要有機會都想挑戰看看。

蘇智傑進入中職以來，打擊成績一直保持穩定，但至今未收穫任何打擊個人獎，曾因效力中華隊而導致季中缺陣，只能退出競逐行列，也常居排行榜老二，像去年就以28轟、98分打點，位列全壘打榜、打點榜「雙亞王」，不敵隊友林安可。

「每年幾乎都在第二，沒拿到打擊個人獎，一定是我過程中有哪裡沒做好，或是別人好的地方比我還多。」蘇智傑表示，打擊個人獎一直都在自己的目標內，不設限最想挑戰哪個，「只要有機會，都會去努力。」

同一年第2輪入隊的陳傑憲，在打擊個人獎是常客，手握兩座安打王、一座打擊王，一路以來的調薪腳步也快過蘇智傑，今年是他的3年合約最後1年，月薪依前兩年成績調整，新球季月薪已突破50萬，生涯首度進入「50萬俱樂部」。

蘇智傑當然也希望明年就能成為「50萬俱樂部」的新會員，期望今年能以好成績為自己增添談薪籌碼，「這是我要去努力的，如果成績好，也就有更多籌碼去談。」

蘇智傑 陳傑憲 統一獅

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