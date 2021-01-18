快訊

不小心公開「某醫院」真名！陳時中：部立桃園醫院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅新秀林子豪喊話上一軍 教練期許當有魅力的打者

中央社 / 台南18日電
林子豪（右）是統一獅隊去年選秀首輪指名的高中應屆畢業生。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影
林子豪（右）是統一獅隊去年選秀首輪指名的高中應屆畢業生。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影

統一獅隊去年選秀首輪指名野手林子豪，今天在新人跳水活動喊話「順利上一軍」，林子豪業餘時期打擊能力就獲高評價，打擊教練劉育辰有更高的期許，「不僅是好打者、要當有魅力的打者」。

獅隊去年季中選秀第一輪選進高中應屆畢業生三壘手林子豪，林子豪業餘時期就是各隊球探追逐的焦點，擊球穩定性好、球棒控制能力佳，打擊綜合表現成熟超齡，加入職棒後能打出什麼成績也受外界期待。

獅隊一軍打擊教練劉育辰表示，單就攻擊層面來說，林子豪的能力無庸置疑符合第一順位的條件，但想在職棒生存，除了技術還需要有解讀比賽的能力、面對失敗的心態調整等。

劉育辰對於林子豪還有更大的期許，好打者對他來說是基本標準，「職棒就是秀，期許他展現個人特質，吸引球迷和媒體，成為有魅力的打者。」

林子豪今天在新人跳水活動上喊話，希望可以順利上一軍，他笑說跳水活動滿好玩的，「但有點尷尬，穿一條泳褲在這麼多人面前跳水」。

林子豪去年加入球隊後，沒有二軍出賽紀錄，他表示春訓狀況不錯，打擊和守備練的量很多，重量訓練也做比較多，想辦法讓自己的身體更強壯，足以應付一整季的比賽。

林子豪也表示，進到職棒後二軍教練陳連宏、一軍教練劉育辰有幫忙調整發力機制，修改一些高中打擊時不必要的動作，至於三壘守備是熟悉的位置，訓練上不會有太大的落差。

林子豪在高中時期也被看好有機會挑戰旅外，林子豪表示，進到中職後，現階段沒有想太遠，「把當下的事情做好，學長他們都很強，先把自己練好，求可以跟上學長腳步。」

林子豪 劉育辰 統一7-ELEVEn獅

延伸閱讀

中職／獅隊農曆年前2場對外賽 年輕及換守位野手先上

中職／頂不同款捲髮亮相 林子豪、何恆佑都超Q

中職／獅新秀張肇元長打能力佳 教練期許搶3號捕手

中職／「很珍惜可以在一起」 何恆佑、林子豪互激上一軍

相關新聞

日職／投1休6為何不完投？桑田真澄：先發應以135球為目標

據《Sponichi Annex》報導，前巨人隊名投桑田真澄上任一軍首席投手教練，在與球評槙原寛己談到最理想的先發投手類型提到，「先發投手投一休六，為什麼還不完投？」

中職／林安可「認命」 餅總盼成旅外打者而非中職投手

統一獅隊林安可「雙刀」出鞘難度高，今年春訓投入完整野手訓練，已不像去年只是兼練野手，他開出自己作為打者需要改進的課題，包...

日職／下一個赴大聯盟的是誰？ 前田健太暗指「廣島強打」

明尼蘇打雙城隊投手前田健太17日上日本電視節目，被主持人問到目前大聯盟鎖定的下一個日本球星時，暗指是廣島隊鈴木誠也。 前田健太在富士電視台的體育節目中，被主持人問及，「現在的日本的選手中，有沒有

中職／個人獎很有「老二命」蘇智傑拚籌碼站上50萬

統一獅隊在2016年選秀第1輪選進蘇智傑、第2輪選進陳傑憲，如今都是獅隊門面，陳傑憲先一步跨進「50萬俱樂部」，蘇智傑今...

中職／獅新秀林子豪喊話上一軍 教練期許當有魅力的打者

統一獅隊去年選秀首輪指名野手林子豪，今天在新人跳水活動喊話「順利上一軍」，林子豪業餘時期打擊能力就獲高評價，打擊教練劉育...

中職／獅隊農曆年前2場對外賽 年輕及換守位野手先上

中職統一獅隊昨天正式舉行開訓典禮，備戰新球季，預計在農曆年前、2月初會安排2場熱身賽，總教練林岳平表示，野手以近年選入高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。