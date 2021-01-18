中職／獅新秀林子豪喊話上一軍 教練期許當有魅力的打者

統一獅隊去年選秀首輪指名野手林子豪，今天在新人跳水活動喊話「順利上一軍」，林子豪業餘時期打擊能力就獲高評價，打擊教練劉育辰有更高的期許，「不僅是好打者、要當有魅力的打者」。

獅隊去年季中選秀第一輪選進高中應屆畢業生三壘手林子豪，林子豪業餘時期就是各隊球探追逐的焦點，擊球穩定性好、球棒控制能力佳，打擊綜合表現成熟超齡，加入職棒後能打出什麼成績也受外界期待。

獅隊一軍打擊教練劉育辰表示，單就攻擊層面來說，林子豪的能力無庸置疑符合第一順位的條件，但想在職棒生存，除了技術還需要有解讀比賽的能力、面對失敗的心態調整等。

劉育辰對於林子豪還有更大的期許，好打者對他來說是基本標準，「職棒就是秀，期許他展現個人特質，吸引球迷和媒體，成為有魅力的打者。」

林子豪今天在新人跳水活動上喊話，希望可以順利上一軍，他笑說跳水活動滿好玩的，「但有點尷尬，穿一條泳褲在這麼多人面前跳水」。

林子豪去年加入球隊後，沒有二軍出賽紀錄，他表示春訓狀況不錯，打擊和守備練的量很多，重量訓練也做比較多，想辦法讓自己的身體更強壯，足以應付一整季的比賽。

林子豪也表示，進到職棒後二軍教練陳連宏、一軍教練劉育辰有幫忙調整發力機制，修改一些高中打擊時不必要的動作，至於三壘守備是熟悉的位置，訓練上不會有太大的落差。

林子豪在高中時期也被看好有機會挑戰旅外，林子豪表示，進到中職後，現階段沒有想太遠，「把當下的事情做好，學長他們都很強，先把自己練好，求可以跟上學長腳步。」