中職／獅隊農曆年前2場對外賽 年輕及換守位野手先上

中職統一獅隊昨天正式舉行開訓典禮，備戰新球季，預計在農曆年前、2月初會安排2場熱身賽，總教練林岳平表示，野手以近年選入高中球員，以及換守備位置的吳桀睿、陳重廷為主。

中職統一獅隊11日就展開春訓，昨天正式在台南舉行開訓典禮，今天也有安排水上有氧訓練、運動傷害新知課程。

總教練林岳平表示，在農曆年前會安排2場對外比賽，2月8日與富邦悍將隊交手，9日與中信兄弟交手，2場比賽主要以秋訓就開始訓練的年輕球員為主，像是林子豪、何恆佑、羅暐捷等近幾年選入的高中畢業生。

此外，今年球季吳桀睿改練三壘、陳重廷改練游擊，林岳平表示，這些年輕野手和換守位的球員，會在過年前的對外熱身賽先上，過完年後打算將球員分成兩隊比賽，年輕球員過完年後慢慢把強度拉強，資深老將則讓他們過完年後實戰慢慢調整狀況。

獅隊今天也表揚去年表現傑出的球員，林安可拿下淬鍊獎、鄭鈞仁為突破獎、陳傑憲拿精進獎，林岳平預約明年開訓「突破獎」得主，提到儘管今年各隊洋投戰力亮眼，但盼本土投手可以突圍，希望大家講到獅隊的投手不要永遠想到潘威倫，陣中施子謙、江辰晏等人可以搶下本土王牌頭銜。