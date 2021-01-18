中職／頂不同款捲髮亮相 林子豪、何恆佑都超Q

統一獅隊去年選秀第1指名林子豪、第2指名何恆佑，都頂著一頭捲髮參與春訓，但一個是花了錢去燙捲、一個是純天然的自然捲，何恆佑在開訓活動上因「直髮」許願引發話題，連林子豪都笑說何恆佑的真的太捲了。

林子豪的捲髮是去年12月去燙的，他自認「直髮感覺有點呆呆的」。林子豪的煩惱，看在何恆佑的眼裡可能有點羨慕，他昨天剛在開訓活動上開玩笑許願，「希望一覺醒來頭髮變直」。

何恆佑透露，小時候並沒有自然捲的問題，是到了小學2、3年級才慢慢變捲，而且越來越捲，「我這種頭就是比較難顧，所以我幾乎都留這種髮型（平頭），恩賜（黃恩賜）他們說要我留長，我說的頭髮不好洗頭，蓮蓬頭沖一下裡面還是乾的。」

他笑說，平常和隊友講起捲髮的煩惱，都沒人相信，「我就想說我上台講給他們笑一下。」