快訊

不小心公開「某醫院」真名！陳時中：部立桃園醫院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／頂不同款捲髮亮相 林子豪、何恆佑都超Q

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
統一獅隊新人跳水。記者陳宛晶／攝影
統一獅隊新人跳水。記者陳宛晶／攝影

統一獅隊去年選秀第1指名林子豪、第2指名何恆佑，都頂著一頭捲髮參與春訓，但一個是花了錢去燙捲、一個是純天然的自然捲，何恆佑在開訓活動上因「直髮」許願引發話題，連林子豪都笑說何恆佑的真的太捲了。

林子豪的捲髮是去年12月去燙的，他自認「直髮感覺有點呆呆的」。林子豪的煩惱，看在何恆佑的眼裡可能有點羨慕，他昨天剛在開訓活動上開玩笑許願，「希望一覺醒來頭髮變直」。

何恆佑透露，小時候並沒有自然捲的問題，是到了小學2、3年級才慢慢變捲，而且越來越捲，「我這種頭就是比較難顧，所以我幾乎都留這種髮型（平頭），恩賜（黃恩賜）他們說要我留長，我說的頭髮不好洗頭，蓮蓬頭沖一下裡面還是乾的。」

他笑說，平常和隊友講起捲髮的煩惱，都沒人相信，「我就想說我上台講給他們笑一下。」

何恆佑 林子豪 統一7-ELEVEn獅

延伸閱讀

中職／「很珍惜可以在一起」 何恆佑、林子豪互激上一軍

中職／何恆佑新人跳水衝最快 學細節求站穩一軍

中職／冠軍獅開訓 餅總目標5成勝率

中職／這個新人有點捲 何恆佑：想要睡覺起來頭髮變直

相關新聞

日職／投1休6為何不完投？桑田真澄：先發應以135球為目標

據《Sponichi Annex》報導，前巨人隊名投桑田真澄上任一軍首席投手教練，在與球評槙原寛己談到最理想的先發投手類型提到，「先發投手投一休六，為什麼還不完投？」

中職／林安可「認命」 餅總盼成旅外打者而非中職投手

統一獅隊林安可「雙刀」出鞘難度高，今年春訓投入完整野手訓練，已不像去年只是兼練野手，他開出自己作為打者需要改進的課題，包...

日職／下一個赴大聯盟的是誰？ 前田健太暗指「廣島強打」

明尼蘇打雙城隊投手前田健太17日上日本電視節目，被主持人問到目前大聯盟鎖定的下一個日本球星時，暗指是廣島隊鈴木誠也。 前田健太在富士電視台的體育節目中，被主持人問及，「現在的日本的選手中，有沒有

中職／個人獎很有「老二命」蘇智傑拚籌碼站上50萬

統一獅隊在2016年選秀第1輪選進蘇智傑、第2輪選進陳傑憲，如今都是獅隊門面，陳傑憲先一步跨進「50萬俱樂部」，蘇智傑今...

中職／獅新秀林子豪喊話上一軍 教練期許當有魅力的打者

統一獅隊去年選秀首輪指名野手林子豪，今天在新人跳水活動喊話「順利上一軍」，林子豪業餘時期打擊能力就獲高評價，打擊教練劉育...

中職／獅隊農曆年前2場對外賽 年輕及換守位野手先上

中職統一獅隊昨天正式舉行開訓典禮，備戰新球季，預計在農曆年前、2月初會安排2場熱身賽，總教練林岳平表示，野手以近年選入高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。