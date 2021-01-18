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中職／林安可「認命」 餅總盼成旅外打者而非中職投手

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
統一獅隊林安可（右）。記者陳宛晶／攝影
統一獅隊林安可（右）。記者陳宛晶／攝影

統一獅隊林安可「雙刀」出鞘難度高，今年春訓投入完整野手訓練，已不像去年只是兼練野手，他開出自己作為打者需要改進的課題，包括面對左投、三振率，迎戰今年星級提升的洋投陣容，他說：「先不用想對方多好，先把自己準備好、修正缺點。」

林安可去年春訓調整以投手為主，但控球、球速都不到位，只能以野手出發，今年則是早早未被規畫在投手戰力內。

總教練林岳平透露，先前有問過林安可的想法，也跟他分析利弊，期望他成為一位有能力挑戰旅外的打者，而非一個只能留在中職的投手。他也坦言，若獅隊打線夠完整，不缺林安可這一棒，會更有讓林安可投球的空間，但球隊確實更需要他的打擊能力。

林安可「認命」接受封印投球，專心面對作為野手的調整，談到和去年春訓的不同，他指出：「多了守備、打擊吧！去年春訓只有投球和跑步，今年時間比較長，因為野手要練的東西比較多。」

去年春訓練投為主，卻在打擊區繳出驚人成績，今年春訓不再練投，將對打擊表現有怎樣的影響？林安可笑說：「開季就知道了。」

二年級賽季，比賽用球恢復係數下修，加上各隊豪華洋投陣容，林安可今年要複製成績難度提高，他也自知打擊缺陷還很多，需要再去調整，包括去年面對左投較弱的課題，「從春訓就多打左投，多打就會習慣。」

林安可 林岳平 統一7-ELEVEn獅

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