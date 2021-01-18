中職／獅新秀張肇元長打能力佳 教練期許搶3號捕手

統一獅隊新秀捕手張肇元今天在新人跳水活動上喊話要當「主戰捕手」。張肇元善用捕手思維對戰，去年二軍展現長打能力，打擊教練劉育辰看好他的優勢，期許短期目標搶3號捕手。

中職統一獅隊舉行新人球員闖關跳水活動，張肇元在跳下水前喊話要當「主戰捕手」，展現企圖心。他笑說，嘗試了兩次才順利跑完水上充氣關卡，很好玩，也很新鮮。

張肇元去年就有在二軍出賽，總計8場出賽、15打數敲出5支安打，其中有2發全壘打、2支二壘打，打擊率3成33，展現不錯的長打能力。

獅隊一軍打擊教練劉育辰表示，在捕手群中，張肇元的打擊蠻有優勢，包括打擊的爆發力、擊球的確實度上都沒有太大落差，以打擊來說，在捕手群中算有中上水準，無論在秋訓熱身賽、二軍出賽展現很好的長打能力。

但劉育辰也提到，張肇元的守備位置是捕手，捕手以守備優先，打擊當競爭優勢，守備方面如何與學長、外籍投手搭配，爭取到出賽機會後，藉此把好的打擊能力表現出來是課題，短期之內期許張肇元朝3號捕手位置邁進，如果可以爭取更多在一軍的機會，能加速適應一軍的生態。

張肇元表示，去年在二軍打擊狀況不錯，進到職棒最大的差異應該是心態，捕手敏捷很重要，教練團建議減重，進到職棒後已經減重2公斤，目標再減3公斤至105公斤；打擊上會用捕手的角度去思考，猜對方的配球。

張肇元對打擊有信心，但他期許自己無論心態、技術都可以穩定一點，今年設定的目標是希望可以在一軍出賽20場。