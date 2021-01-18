快訊

不小心公開「某醫院」真名！陳時中：部立桃園醫院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅新秀張肇元長打能力佳 教練期許搶3號捕手

中央社 / 台南18日電
統一獅隊新秀捕手張肇元（圖）18日在新人跳水活動上喊話要當「主戰捕手」。張肇元善用捕手思維對戰，2020年二軍展現長打能力，打擊教練劉育辰看好他的優勢，期許短期目標搶3號捕手。 中央社
統一獅隊新秀捕手張肇元（圖）18日在新人跳水活動上喊話要當「主戰捕手」。張肇元善用捕手思維對戰，2020年二軍展現長打能力，打擊教練劉育辰看好他的優勢，期許短期目標搶3號捕手。 中央社

統一獅隊新秀捕手張肇元今天在新人跳水活動上喊話要當「主戰捕手」。張肇元善用捕手思維對戰，去年二軍展現長打能力，打擊教練劉育辰看好他的優勢，期許短期目標搶3號捕手。

中職統一獅隊舉行新人球員闖關跳水活動，張肇元在跳下水前喊話要當「主戰捕手」，展現企圖心。他笑說，嘗試了兩次才順利跑完水上充氣關卡，很好玩，也很新鮮。

張肇元去年就有在二軍出賽，總計8場出賽、15打數敲出5支安打，其中有2發全壘打、2支二壘打，打擊率3成33，展現不錯的長打能力。

獅隊一軍打擊教練劉育辰表示，在捕手群中，張肇元的打擊蠻有優勢，包括打擊的爆發力、擊球的確實度上都沒有太大落差，以打擊來說，在捕手群中算有中上水準，無論在秋訓熱身賽、二軍出賽展現很好的長打能力。

但劉育辰也提到，張肇元的守備位置是捕手，捕手以守備優先，打擊當競爭優勢，守備方面如何與學長、外籍投手搭配，爭取到出賽機會後，藉此把好的打擊能力表現出來是課題，短期之內期許張肇元朝3號捕手位置邁進，如果可以爭取更多在一軍的機會，能加速適應一軍的生態。

張肇元表示，去年在二軍打擊狀況不錯，進到職棒最大的差異應該是心態，捕手敏捷很重要，教練團建議減重，進到職棒後已經減重2公斤，目標再減3公斤至105公斤；打擊上會用捕手的角度去思考，猜對方的配球。

張肇元對打擊有信心，但他期許自己無論心態、技術都可以穩定一點，今年設定的目標是希望可以在一軍出賽20場。

劉育辰 統一7-ELEVEn獅

延伸閱讀

中職／何恆佑新人跳水衝最快 學細節求站穩一軍

中職／火力爆發餅總歸功劉育辰：打擊教練壓力比我大

中職／劉育辰的關機決定保住新人資格 林安可說感謝

中職／桃猿少了捕手劉時豪 曾總期待張閔勛脫穎而出

相關新聞

日職／投1休6為何不完投？桑田真澄：先發應以135球為目標

據《Sponichi Annex》報導，前巨人隊名投桑田真澄上任一軍首席投手教練，在與球評槙原寛己談到最理想的先發投手類型提到，「先發投手投一休六，為什麼還不完投？」

中職／林安可「認命」 餅總盼成旅外打者而非中職投手

統一獅隊林安可「雙刀」出鞘難度高，今年春訓投入完整野手訓練，已不像去年只是兼練野手，他開出自己作為打者需要改進的課題，包...

日職／下一個赴大聯盟的是誰？ 前田健太暗指「廣島強打」

明尼蘇打雙城隊投手前田健太17日上日本電視節目，被主持人問到目前大聯盟鎖定的下一個日本球星時，暗指是廣島隊鈴木誠也。 前田健太在富士電視台的體育節目中，被主持人問及，「現在的日本的選手中，有沒有

中職／個人獎很有「老二命」蘇智傑拚籌碼站上50萬

統一獅隊在2016年選秀第1輪選進蘇智傑、第2輪選進陳傑憲，如今都是獅隊門面，陳傑憲先一步跨進「50萬俱樂部」，蘇智傑今...

中職／獅新秀林子豪喊話上一軍 教練期許當有魅力的打者

統一獅隊去年選秀首輪指名野手林子豪，今天在新人跳水活動喊話「順利上一軍」，林子豪業餘時期打擊能力就獲高評價，打擊教練劉育...

中職／獅隊農曆年前2場對外賽 年輕及換守位野手先上

中職統一獅隊昨天正式舉行開訓典禮，備戰新球季，預計在農曆年前、2月初會安排2場熱身賽，總教練林岳平表示，野手以近年選入高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。