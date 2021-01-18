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中職／「至少我還在」 王鏡銘拚500場出賽先求穩

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
王鏡銘是現役出賽數最多的投手。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
王鏡銘是現役出賽數最多的投手。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

統一獅隊投手王鏡銘16日剛度過35歲生日，身為現役出賽數最多投手的他，先前因為自由球員（FA）「滾動式解讀」爭議，成為史上第一位撤回FA申請的球員，經歷比以往更混亂的休賽季，王鏡銘對此已經釋懷，「至少我還在嘛！至少我還在這個環境工作。」

去年球季結束後，自由市場相當熱鬧，原有7名球員提出FA申請，但聯盟在承認規章解讀疏失後，確認含母球團在內，各隊最多只能簽回2名FA，而獅隊3人填表，勢必有1人無法回歸獅子軍，王鏡銘在聯盟同意之下決定撤回申請。

王鏡銘談起此事已經釋懷，「聯盟釋出誠意，讓我們可以撤銷，不然搞不好我可能會失業。」他說現在自己仍在這個環境，所以已經覺得沒有關係，還笑說自己成了「首創」、「第一」。

王鏡銘目前累積407場出賽，為史上第6多、現役最多出賽數投手，前5名依序為高建三（636）、沈鈺傑（526）、林岳平（468）、劉義傳（468）、林朝煌（418）；在王鏡銘之後，現役出賽數排名第2到第4的投手，依序為陳禹勳（390）、官大元（378）、賴鴻誠（366）。

距離500場出賽投手第3人的距離最近，但王鏡銘近幾年因傷影響成績不穩，去年只在一軍出賽12場、防禦率高達12.71，要跨向500場出賽，並非太容易的關卡。

「去年球季開完刀復健完，好像復健沒有做個很好，可能有些瑕疵吧！導致在出賽方面有所限制。」今年以健康狀態投入春訓，王鏡銘預期今年能有反彈，「目前都是正常的狀態在春訓，我相信去年的問題，今年應該不會再出現。」

王鏡銘對於500場出賽的數字並無概念，聽聞累積407場，也認為還有一段長路要走，「我還早咧！我沒有去注意這個，只求自己穩定就好，只要穩定出賽，就會有機會達到。」

王鏡銘 統一7-ELEVEn獅

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