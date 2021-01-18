中職／餅總警告「進步獎壽命3年」 鄭鈞仁想破咒

統一獅隊投手鄭鈞仁去年拿下年度最佳進步獎，總教練林岳平已經警告過他，以往拿這個獎的下場都不太好，「以往進步獎的存活率，你們大家都知道吧！」鄭鈞仁笑說：「我就想說，沒關係，我就試試看是不是真的，也是希望自己可以突破魔咒啦！」

林岳平今天獲頒隊內獎項卓越獎，肯定他去年的率隊表現，受訪時話鋒一轉，要大家也去問問拿下突破獎的鄭鈞仁，「叫他小心一點啊！他拿進步獎，往年進步講很多魔咒。」

林岳平透露，已經跟鄭鈞仁提醒過很多次，這是個很危險的獎，「他這麼年輕就拿進步獎，以往拿進步獎的幾乎都只剩3個球季，意思是叫他自己小心一點。」林岳平嚇唬歸嚇唬，對子弟兵有很深期許，希望他今年去拚一個不用投票決定的個人獎。

鄭鈞仁已經聽過「餅總」和學長的警告，他期望自己可以突破魔咒，對於新球季目標是更穩定一點，「希望不要起伏太大，狀況多少會有高低潮，但希望不要落差太大，讓教練可以比較好去運用。」

林岳平也提前預言明年的突破獎得主，希望可以看到兩位年輕先發投手施子謙與江辰晏出線，「大家一直在講本土投手被壓縮，看這兩個我們比較仰賴的年輕先發，一個左投、一個右投，能不能搶下統一王牌的招牌，不要再是潘威倫了。」